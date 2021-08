BILANCIO TENNIS TOUR I LOVE ABRUZZO, PROSPETTIVE RUGBY L’AQUILA SSD, INTERVISTA A SCOPANO, DIRETTA

L’AQUILA – Un bilancio di “ I Love Abruzzo”, kermesse tennistica itinerante ed innovativa voluta dalla Regione Abruzzo, che vedrà in campo fino al 22 agosto 2.300 atleti provenienti da tutta Italia e dal mondo, toccando ben nove città. La nuova sfida rappresentata dall’appena costituita società “Rugby L’Aquila SSD”.

Questi i temi al centro dell’intervista alle ore 11 circa, in diretta streaming, all’imprenditore aquilano Mauro Scopano, amministratore unico di Aterno Gas & Power, azienda aquilana con sede centrale in via Vicentini, leader in Abruzzo nella fornitura di gas metano ed energia elettrica. Main sponsor di I love Abruzzo e presidente del sodalizio rugbistico di recente costituzione che parteciperà p al campionato di serie C al via il prossimo 17 ottobre.