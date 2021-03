BILANCIO L’AQUILA: DE SANTIS, “NIENTE RIDUZIONE TARI PRIME CASE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'”

L’AQUILA – “La Giunta comunale annuncia riduzioni della Tari: bene, ma sono limitate e non riguardano la prima casa e le famiglie aquilane in difficoltà”.

Così il consigliere comunale dell’Aquila di Cambiare insieme, Lelio De Santis.

LA NOTA COMPLETA

Ritengo positiva la volontà espressa dal Sindaco, Pierluigi Biondi, e dell’Assessore Raffaele Daniele, di ridurre l’aliquota della Tari per alcune categorie di utenze non domestiche, danneggiate dal Covid 19, come palestre, piscine, impianti sportivi per il 70% e come Teatri, alberghi, ristoranti per il 50%, ma le stesse attivate, praticamente chiuse per un anno, devono comunque pagare parte del tributo per lo smaltimento di rifiuti non prodotti.

Importante è la riduzione del 15% della Tari sulle seconde case sfitte, una scelta politica a a tutela del patrimonio immobiliare, ma viene trascurata la totalità delle famiglie proprietarie di prima casa o affittuarie, soprattutto quelle in gravi difficoltà economiche, che non arrivano alla fine del mese.

È comprensibile, d’altra parte, che non si possa tagliare le tasse con le casse comunali appesantite da tanti debiti fuori bilancio e dal fardello dei circa 20 milioni del buco del Progetto Case. Ma proprio per questo, non mi appare corretto sbandierare roboanti riduzioni di tasse, illudendo i cittadini. Ma la verità è che la dichiarata condivisione della maggioranza di queste scelte serve solo per coprire le forti divisioni nella coalizione di centrodestra e per distogliere l’attenzione dallo scontro in atto su importanti temi divisivi, come la Fondazione del collegio di merito, impallinato in Commissione da Forza Italia.

Download in PDF©