BILANCIO: LIRIS, “FINANZIARIA POLITICA CON TAGLIO CUNEO, ALIQUOTE IRPEF E SOLDI VERI SU SANITA'”

ROMA – “Taglio del cuneo fiscale, passaggio strutturale a tre aliquote Irpef, soldi veri per la sanità, con 136 miliardi nel 2025 e oltre 140 nel 2026. Sono le tre misure principali a sostegno di lavoratori, imprese e sistema sanitario nazionale che rendono questa manovra finanziaria uno strumento di progettazione politico e fortemente identitario, tracciando finalmente una visione del futuro del Paese”.

Così il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio, relatore del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

Circa 800 gli emendamenti alla Manovra depositati ieri, tutti dell’opposizione. La Commissione Bilancio si riunirà venerdì 27 alle 11 per decidere come proseguire l’esame della legge di Bilancio, che andrà in Aula alle 14 per la discussione generale e vedrà il via libera definitivo sabato 28.

“Nel caso fossero stati presentati pochi emendamenti, si sarebbe potuto pensare anche pensare di discuterli ed affrontarli – spiega Liris – ma visti gli sviluppi e il clima di ostruzione, per motivi di tempo non possiamo permetterci ulteriori esami, pena l’esercizio provvisorio”.

“Come ribadito dalla premier Giorgia Meloni, continuiamo a mantenere gli impegni presi con gli italiani – aggiunge il senatore aquilano – A cominciare dal taglio del cuneo fiscale, di circa 15 miliardi, che ora diventerà strutturale come chiedevano sindacati ed imprese. Si tratta di una precisa scelta politica: mettiamo più soldi nelle tasche dei lavoratori, dopo aver detto basta al reddito di cittadinanza”.

E ancora: “Le aliquote Irpef diventano tre, anche qui in modo strutturale, quindi aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro; del 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; del 43% per i redditi che superano 50.000 euro”.

Per quanto riguarda la Sanità, aggiunge Liris, dirigente medico in aspettativa della Asl aquilana: “Nel 2025 ci saranno 136 miliardi, e oltre 140 miliardi nel 2026. Parliamo di soldi veri, che vanno al di là della copertura dei costi del rinnovo dei contratti del personale medico e sanitario, o per compensare l’inflazione. Uno stanziamento che non ha precedenti”.

“Insomma – rimarca – una legge di Bilancio finalmente politica, che rispecchia lo spirito del centrodestra. Non assisteremo più a sprechi come nel caso del Reddito di cittadinanza, e proponiamo al Paese una visione, con progetti concreti e soldi veri per un futuro solido”, conclude Liris.