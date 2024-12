BILANCIO: M5S, “LACUNOSO E INSUFFICIENTE”, SFIDA A CENTRODESTRA “SU SOCIALE, SANITA’ E AMBIENTE”

L’AQUILA – “Il bilancio di previsione che la maggioranza di centrodestra vorrebbe oggi approvare è, a dire poco, lacunoso, parziale e approssimativo, un documento lontano dal soddisfare le esigenze di intere categorie di abruzzesi”.

Così, in una nota, la consigliera regionale Erika Alessandrini e il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri, mentre in queste ore è in corso la seduta del Consiglio regionale dove è in discussione il documento il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027.

“Se la scorsa legislatura è stata contrassegnata da clamorosi fallimenti in ambito sanitario a causa dei debiti fuori controllo delle quattro Asl – aggiungono -, questo nuovo corso non presenta segnali di miglioramento, anzi: i servizi non sono aumentati e la qualità delle prestazioni erogate è al di sotto delle aspettative, senza dimenticare quelle che sono state direttamente tagliate. Ciò ha comportato un aumento della mobilità passiva, anche per colpa delle interminabili liste d’attesa. Chi può, si rivolge al privato, chi non ha la disponibilità economica per farlo è invece costretta a rinunciare a curarsi e, nel documento di previsione del bilancio per il prossimo triennio, non c’è una sola azione programmata per provare a invertire questa tendenza negativa a cui noi, fin dalla prima seduta di commissione, abbiamo chiesto di dare massima priorità in un contesto dove questa maggioranza ha approvato dei piani di razionalizzazione della spesa sanitaria delle quattro Asl”.

“Insieme alla sanità, ci sono delle battaglie che non possono avere colore politico perché tutelano la dignità delle persone come nel caso del lavoro povero, cioè di quei contratti con una retribuzione talmente bassa da non garantire alle famiglie di arrivare a fine mese: una criticità estremamente importante totalmente ignorata dalla Giunta Marsilio. Quest’assenza di interesse è dimostrazione lampante di come questo centrodestra non abbia a cuore la dignità e le priorità degli abruzzesi. Altro esempio di tale disinteresse si è avuto nei confronti del progetto Vita Indipendente, rivolto a persone con disabilità e non autosufficienti per il quale solo ora, a fine anno, il centrodestra ha dato copertura ai fondi necessari a coprire tutto il fabbisogno regionale. Senza le pressioni del Movimento 5 Stelle la Giunta Marsilio non avrebbe finanziato integralmente la graduatoria, garantendo a tutti il diritto di accedere a una misura di straordinaria importanza e di grande valenza sociale”.

“Restano sul tavolo una serie di temi per i quali presenteremo emendamenti specifici che, ci auguriamo, vengano sostenuti all’unanimità. Sanità, sociale, transizione ecologica, disabilità e prevenzione sono settori di enorme importanza e di interesse collettivo. Sfidiamo l’amministrazione Marsilio a votare contro le necessità di migliaia di abruzzesi”.