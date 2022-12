BILANCIO, MARCOZZI: CONTRIBUTO PER CHOCOFESTIVAL CHIETI E PROGETTO COMPRENSORIO VOLTIGNO

L’AQUILA – Il consigliere regionale e presidente della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica Sara Marcozzi presenta due emendamenti in più nei lavori di approvazione del bilancio di Regione Abruzzo.

Alla proposta per incrementare il fondo a sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio in Regione Abruzzo di 150mila euro all’anno per i prossimi tre anni, si aggiungono le richieste di contributo da 30mila euro per l’organizzazione del Chocofestival di Chieti e da 50mila euro per un progetto di valorizzazione per sentieri e rifugi del comprensorio turistico del Voltigno.

“Il Chocofestival – spiega Marcozzi – è un evento di grande importanza non solo per Chieti, ma per tutto il nostro territorio, capace di riempire le strade della città, attirando professionisti e artigiani del cioccolato da tutta Italia. La prossima edizione sarà la quattordicesima e sarà una vetrina di valore a cui possiamo dare il nostro contributo con lo scopo far crescere ulteriormente questa prestigiosa manifestazione. Ho inoltre proposto un incremento di fondi per la valorizzazione del Comprensorio turistico del Voltigno. Un’iniziativa interprovinciale a cui si era dato il via già lo scorso anno e che, adesso, deve continuare ad avere le risorse necessarie per proseguire al meglio nel proprio percorso. Tra gli interventi previsti già all’origine del progetto troviamo l’apertura di nuovi sentieri con installazione segnaletica, ristrutturazione e adeguamento dei rifugi, dotazione di e-bike, promozione web e altre attività utili allo scopo che ci siamo posti”.

“La politica deve essere in prima fila per la salvaguardia, la conoscenza e la promozione delle nostre risorse, partendo dallo sviluppo del turismo sostenibile, un punto di forza dell’Abruzzo”, conclude Marcozzi.