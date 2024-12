BILANCIO: NON SOLO LEGGE “MANCIA”, 707MILA PER SPORT CON ISTRUTTORIE E RENDICONTI, L’ELENCO

L’AQUILA – Contributi economici, per un ammontare complessivo di 707.000 euro per l’organizzazione di manifestazioni sportive, di livello nazionale ed internazionale.

Fondi gestiti ed erogati da parte del competente Servizio Politiche Turistiche e Sportive, dopo regolare istruttoria, e previa acquisizione della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta da parte dei soggetti beneficiari, con dettagliata relazione descrittiva dell’evento realizzato.

E’ quanto ha stabilito la giunta regionale il 17 dicembre su iniziativa dell’assessore allo sport, e al Bilancio, Mario Quaglieri di Fdi, e che è parte integrante del bilancio che andrà approvato oggi.

Una erogazione di soldi pubblici che a differenza della tanto contestata legge “mancia”, ovvero a totale discrezione di ciascun consigliere ed assessore regionale, prevede un preciso iter e una graduatoria. Legge “mancia” che quest’anno non arriverà come da tradizione all’ultimo momento con un emendamento alla legge di bilancio, e approvata in tutta fretta, senza alcuna discussione. Come avvenuto l’anno scorso a dicembre, per ben 22 milioni di euro, senza copertura, tanto che solo a novembre scorso è arrivata una variazione che ha ridotto la cifra a 14,4 milioni e i beneficiari a 1.700 circa.n

Nella delibera a favore dello sport, le cifre più alte, dai 40mila euro in su, vanno ai campionati giovanili di scacchi, di Montesilvano (Pescara), alla gara ciclistica Ferrometal di Notaresco (Teramo), alla tappa della Tirreno- Adriatica di ciclismo di Giulianova (Teramo)

Si legge nella delibera che “le suddette manifestazioni sono connotate da alta valenza sociale e di promozione della pratica sportiva, in tutte le fasce di popolazione, nonché siano da considerarsi un’opportunità di alta visibilità mediatica, nazionale ed internazionale, con un ritorno per la promozione turistica e lo sviluppo economico per la Regione Abruzzo, anche in termini di ricettività, e, pertanto, di individuare le stesse meritevoli di sostegno con le risorse stanziate”.