BILANCIO OPERAZIONE “ALTO IMPATTO” A PESCARA: ARRESTI, CONTROLLI NEI LOCALI, DROGA SEQUESTRATA

PESCARA – Buoni risultati dall’operazione interforze “Alto impatto” contro la malavita secondo quanto comunica la prefettura di Pescara. Sono state controllate 394 persone di cui molte con precedenti di polizia e 102 extracomunitari. Dieci le persone arrestate in varie operazioni, 4 denunciate, 8 esercizi pubblici controllati. 10 sanzioni al Codice della Strada. Sequestrati gr. 56 eroina; gr. 8,1 cocaina; gr. 19 hashish.

Nello specifico eseguito un arresto in flagranza per resistenza ex art. 337 C.P., di una donna di anni 29, residente in Pescara, già sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare, colta nella flagranza della cessione di gr. 0. 70 di eroina; arresto in flagranza per art. 73 DPR 309/90 di una donna di anni 31, residente a Pescara, trovata in possesso di gr. 3,5 di cocaina e gr. 3,7 di eroina, finalizzato allo spaccio; arrestato un uomo anni 40, residente a Pescara, trovato in possesso di gr. 50 di cocaina e gr. 10 hashish, finalizzato allo spaccio; in cella cittadino di nazionalità romena, di anni 36, residente in Pescara, che deve espiare la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per reati contro la persona commessi nell’anno 2017; denunciato un cittadino extracomunitario per stato di clandestinità e sette persone segnalate per l’uso personale di sostanze stupefacenti.