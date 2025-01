BILANCIO PESCARA: APPELLO CNA, “ABBASSARE TASSE A PICCOLE E MICRO IMPRESE”

PESCARA – Un pacchetto di misure a favore delle piccole e micro imprese dell’artigianato e del commercio da inserire nel bilancio di previsione 2025.

A chiederlo al Consiglio comunale di Pescara è il direttore della CNA provinciale, Luciano Di Lorito, che in una scala di priorità individua soprattutto “l’attenuazione della pressione fiscale indiretta, come quella collegata all’occupazione di suolo pubblico e smaltimento dei rifiuti”.

“È un fatto – afferma in una nota – che le imprese siano costrette a dover fare i conti, già in questo primo scorcio dell’anno, e come ricordato dalla CNA nazionale già in questi giorni, con un aumento sensibile dei costi dell’energia. Serve dunque una politica che attenui questo impatto, e in cui gli enti locali possono avere un ruolo fortemente positivo e propositivo, di sostegno e valorizzazione delle piccole attività locali: per questo chiediamo misure che già da ora muovano in questa direzione, e ci pare che le tasse sull’occupazione di suolo pubblico e di smaltimento rifiuti possano essere un primo banco di prova”.

“In questo senso, nei giorni scorsi, si sono espressi anche rappresentanti del governo cittadino, e la seduta di approvazione del bilancio può essere un primo test in cui valutare la differenza tra il dire e il fare”, conclude.