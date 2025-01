BILANCIO PESCARA: PETTINARI, “PRONTI A BATTAGLIA CON 3.500 EMENDAMENTI ‘COSTRUZIONISTICI'”

PESCARA – “Questa mattina in commissione bilancio è stato audito per la prima volta il sindaco che ha parlato per un’ora facendo solo, a nostro avviso, propaganda sul Dup. Il sindaco ci ha illustrato una città che non esiste ma che evidentemente esiste solo nella fantasia della Giunta. Ci è sembrato di ascoltare il racconto di una città della Norvegia o della Svezia dove funziona tutto a meraviglia ma il punto più basso della seduta si è registrato quando, dopo la propaganda, la commissione è stata chiusa senza dare la possibilità ai consiglieri di controbattere o di formulare semplici domande”.

Così, in una nota, Domenico Pettinari, presidente del Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo” e capogruppo consiliare “Cittadini per Pescara-Pettinari Sindaco”.

“Un modus operandi di questa maggioranza a dir poco politicamente vergognoso – sottolinea Pettinari – Anche per questi motivi abbiamo presentato 3.500 emendamenti ‘costruzionistici’ al bilancio comunale 2025 e siamo disposti a ‘vender cara la pelle’ in aula discutendo ad uno ad uno tutti gli emendamenti bloccando l’approvazione del bilancio se le cose non cambieranno a tutela degli interessi dei pescaresi. Questo numero imponente di emendamenti si è reso necessario per costringere l’amministrazione comunale a rivedere delle scelte politiche che riteniamo scellerate come ad esempio zero euro in bilancio su case popolari, zero euro su attività artigianali e commerciali, zero euro su transizione energetica, tagli imponenti di risorse al servizio idrico, disabilità, protezione civile e servizi educativi e risorse davvero irrisorie su terza età (appena 20 mila euro) e piano di eliminazione barriere architettoniche (appena 50 mila euro)”.

“I nostri emendamenti quindi – aggiunge – serviranno a stanziare risorse su questi capitoli vuoti o rimpinguare i capitoli tagliati e nello specifico serviranno a finanziare alcuni nostri emendamenti di merito che qui di seguito riportiamo: 50 mila euro finalizzati a sostenere le spese per l’effettuazione degli sgomberi degli alloggi ERP e per le attività successive e propedeutiche, 50 mila euro finalizzati a sostenere le spese di investimento per manutenzione finalizzata alla riassegnazione degli alloggi ERP, 50 mila euro finalizzati all’aumento della sostenibilità urbana attraverso le cure colturali e la difesa fitosanitaria, 50 mila euro finalizzati alla valorizzazione e conservazione degli alberi monumentali, 100 mila euro finalizzati a concedere un costituto straordinario alla società Pescara Multiservice per ripristino emissione degli abbonamenti mensili agevolati per le auto ibride e plug-in”, conclude Pettinari.