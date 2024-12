BILANCIO: PIETRUCCI, “AREE INTERNE, SCONTO SUL BOLLO AUTO, LA LOTTA DELL’OPPOSIZIONE HA PAGATO”

L’AQUILA – “Per anni si sono riempiti la bocca di aree interne e di contrasto allo spopolamento, ma è solo grazie alla battaglia dell’opposizione che oggi abbiamo ottenuto nella legge di bilancio il milione di euro che andrà finanziare l’abbattimento del bollo auto”.

Lo afferma il consigliere regionale del Pd, Pierpaolo Pietrucci, il primo proponente di una risoluzione passata in aula nella passata legislatura al fine di sostenere il pagamento della tassa automobilistica da parte dei residenti nei comuni abruzzesi collocati nelle aree interne, con l’istituzione nel Bilancio di previsione di un apposito fondo, per il riconoscimento di contributi a rimborso delle tasse automobilistiche sostenute.

“Una misura che riguarderà, per ora, i Comuni sotto 3.ooo abitanti nei Parchi nazionali e nel Parco regionale, e con un ritardo di mesi, nonostante le nostre continue sollecitazioni, oggi questa opportunità diventerà realtà. Nelle prossime settimane saranno individuati i criteri di erogazione in base agli indicatori Isee, del nucleo familiare del richiedente, della tipologia dell’autovettura per la quale è stata corrisposta la tassa automobilistica”.

“E’ l’inizio di un percorso che porteremo avanti con i sindaci, a cominciare da quelli delle aree più disagiate”, conclude Pietrucci.