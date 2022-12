BILANCIO, COMMISSIONE SLITTA ALLE 17: IN CORSO ESAME DOCUMENTI

L’AQUILA – Iniziata alle 15, la prima commissione Bilancio è stata subito aggiornata alle 17 per consentire di esaminare tutti i documenti. I lavori dovranno concludersi entro le 22.

Ieri sera è arrivato il parere favorevole sul bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Abruzzo, approvato dalla Giunta solo il 19 dicembre e inviata ai revisori.

Al via oggi dunque la maratona per approvare entro la mezzanotte di sabato 31 dicembre, pena lo scattare dell’esercizio provvisorio, del Documento di economia e finanza regionale (Defr), la Nota di aggiornamento, la legge Milleproroghe, licenziata ieri in prima commissione Bilancio, la legge di Stabilità e il Bilancio di previsione 2023-2025, una manovra da 6 miliardi di euro.

Domani, venerdì 30 dicembre, alle 10, è convocato il Consiglio regionale, fino alle 24, ma vista la situazione e la tempistica strettissima, c’è il rischio che si proseguirà anche oltre, e forse il 31 dicembre.