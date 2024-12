BILANCIO: PROVE DIALOGO CON FONDI PER DISABILI E BOLLO, TAGLIERI ALL’ATTACCO CON 400 EMENDAMENTI

L’AQUILA – La copertura integrale della legge Vita indipendente, per garantire un sostegno mensile alle persone con gravi disabilità, per ulteriori 3 milioni, togliendo 2 milioni alla Saga, la società che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo, poi da reintegrare, e un milione limando altre voci.

La disponibilità da parte del centrodestra di Marco Marsilio di Fdi, di andare in parte incontro alle istanze presentate dalle opposizioni, con un milione per il trasporto dei disabili, e la disponibilità a valutare un contributo per il pagamento del bollo auto per i residenti nelle aree interne.

Questo l’esito della riunione dei capigruppo che si è tenuta prima della seduta decisiva che dovrà oggi approvare la legge di stabilità e il bilancio di previsione 2025-2027, che vale 15 miliardi di euro, di cui 9 miliardi nel triennio solo per la sanità. La legge Milleproroghe è stata invece rinviata a gennaio, assieme alla omnibus, o legge “mancia”, ma oggi sarà iscritta una cifra di circa 16,5 milioni di euro nel bilancio, che poi sarà erogata quando ci sarà certezza della copertura, decidendo il tradizionale e lunghissimo elenco di beneficiari, tra Comuni, associazioni e piccoli eventi.

A dare battaglia sarà invece il capogruppo del Movimento 5 stelle, Francesco Taglieri, che presenterà ben 400 emendamenti, e tiene a precisare ad Abruzzoweb “non sono ostruzionistici molti di essi entrano nel merito, chiedono ad esempio risorse adeguate per l’abbattimento delle barriere architettoniche a favore dei Comuni, per lo screening dei malati oncologici, per le comunità energetiche, e molto altro”.

All’attacco subito il candidato presidente alle regionali di marzo, il professor Luciano D’Amico. che ha invitato a dare precedenza alle priorità nell’utilizzo dei 100 milioni “manovrabili”, “ben pochi, rispetto alle esigenze”, prendendo di mira ancora una volta festival ed eventi ritenuti da D’amico appunto non prioritari”, e i cui finanziamento va deciso con criteri e istruttorie.

Per il capogruppo del Pd, Silvio Paolucci è un bilancio di tagli, “perché vanno coperti 45 milioni che non arriveranno dal governo di Giorgia Meloni, e per il deficit della sanità”, augurandosi che il centrodestra dia seguito all’impegno di accogliere almeno in parte le proposte delle opposizioni.

Mostra sicurezza il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, “La quadratura la maggioranza più che mai compatta, c’era già da sabato, ma abbiamo preferito un surplus di riflessione”. Conferma che “ci saranno i 3 milioni per quest’anno della Vita indipendente, e non solo, inseriremo la legge nel Fondo sociale europeo per avere certezza delle coperture”.

Il centrosinistra aveva sabato annunciato sei emendamenti, illustrati in conferenza stampa, che di fatto stravolgono l’impostazione data dal centrodestra alla legge di bilancio.

Il primo emendamento prevede il sostegno agli affitti per 3.000 famiglie da 7 milioni di euro per ciascuna annualità, il secondo per sostenere esercizio le funzioni fondamentali dei comuni che hanno subito tagli dal governo centrale per 10 milioni di euro nel 2025, altri 10 milioni vanno all’istituzione di un apposito fondo per il trasporto pubblico locale per l’attuazione del biglietto unico regionale a 1,40 euro, e per sostenere l’agevolazione tariffaria fino alla gratuita per gli studenti di ogni ordine e grado. Infine 10 milioni di euro per mitigare la profonda crisi che interessato il settore agricolo, e 10 milioni di euro per promuovere l’accesso al credito da parte dei liberi professionisti artigiani imprese artigiani medie imprese.

Con la necessità di trovare coperture a nuove voci, è probabile che subirà variazioni la legge di stabilità, nella versione uscita dalle commissioni, e che finanzia con decine di milioni di euro le leggi regionali sui più disparati ambiti, dal sociale al culturale, e finanzia poi tante altre iniziative che non hanno un legge dedicata.

Per citare le voci principali, già pubblicate integralmente da Abruzzoweb, ci sono 11,3 milioni di euro nel triennio per sostenere l’insediamento dei neo residenti nei piccoli comuni in via di spopolamento, e spiccano anche i 1,5 milioni per i caregiver, ovvero le persone che si occupano h24 della disabilità gravissima dei loro figli in età pediatrica. Oltre 1,3 milioni per la Notte dei Serpenti e il festival Transumanza, 1,5 milioni per il Festival Dannunziano, 1,5 milioni di euro Cartoon on the bay. Ancora 500.000 euro della Borsa internazionale del Turismo Milano 2025. Il festival Marsicaland è finanziato con 70.000 euro, e al fine consentire l’affidamento in house di ulteriori servizi, ci sono 800.000 in favore di Fira, la finanziaria regionale

Ben 8,6 milioni di euro vanno al trasporto scolastico, quasi 1,8 milioni di euro al neo istituito Abruzzo film commission, 720.000 euro per interventi a favore di ciechi e sordomuti, e 900.000 euro per le associazioni che operano a favore dei disabili. Ci sono oltre 19.000 euro per i coniugi separati o divorziati in condizione di disagio, e 150.000 euro per gli anziani vittime di criminalità. Ben più corposo lo stanziamento per oltre 2,1 milioni per le iniziative sportive nazionali e internazionali, oltre 4,7 milioni di euro vanno all’aeroporto d’Abruzzo, che vive una situazione difficile sia dal punto di vista finanziario sia per il calo dei passeggeri.