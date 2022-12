BILANCIO REGIONALE: BIONDI ALL’EMICICLO PER ‘CONTROLLARE’ MAXIEMENDAMENTO CENTRODESTRA

L’AQUILA – La partita del bilancio non si gioca solo a palazzo dell’emiciclo, ma anche nelle immediate vicinanze. Al bar interno del palazzo del consiglio regionale, è stato avvistato infatti oggi pomeriggio il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, e non certo per prendersi un caffè di passaggio, ma per incontrare e interloquire con esponenti della maggioranza soprattutto del suo partito.

Argomento delle interlocuzioni di quello che oramai è considerato l’uomo forte di Fdi in Abruzzo, ovviamente il maxiemendamento, nelle poste di interesse per L’Aquila, nelle ore in cui il centrodestra di Marco Marsilio, e dell’assessore al bilancio e senatore Guido Liris, suo ex vicesindaco, anche loro di Fdi, stanno facendo una corsa contro il tempo per far quadrare i conti, accogliere i vari desiderata e arrivare ad approvazione entro domattina, pena lo scattare dell’esercizio provvisorio, nella malaugurata ipotesi si sforare il termine ultimo del 31 dicembre.