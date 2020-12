L’AQUILA – Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, convoca per le ore 11.00 di domani, a Pescara, nella sede della Regione di piazza Unione, in sala Corradino D’Ascanio, una conferenza stampa per illustrare il Bilancio di previsione 2021 approvato ieri sera.

All’incontro con la stampa parteciperanno anche capigruppo e consiglieri di maggioranza. Abruzzoweb segue la diretta.

