BILANCIO: MARSILIO, “CON CENTROSINISTRA APPROVATO 31 DICEMBRE CON ZAMPONE CHE BOLLIVA IN PENTOLA”

L’AQUILA – “Abbiamo approvato una manovra con importanti misure a favore di cittadini e imprese. Ci hanno accusato di ritardi nell’approvazione, arrivata, pensate un po’, il 30 dicembre, ma ricordo che a dicembre 2018, appena designato candidato presidente di Regione del centrodestra, sono venuto all’Emiciclo a seguire i lavori, e il bilancio dal centrosinistra è stato approvato il 31 dicembre alle 18, quando lo zampone bolliva in pentola, con assessori assenti, con consiglieri che uscivano dall’aula e inseguiti per sapere cosa gli mancava, cosa volevano per rientrare dentro e votare, con alti consiglieri che si avvicinavano a me, per proporre liste a nostro sostegno, ricevendo ovviamente una risposta negativa. Abbiamo preso in mano una regione che non aveva nessuna credibilità, considerata a Roma, una regione “canaglia”, e gli abbiamo restituito dignità”.

Sono solo nella conferenza stampa di illustrazione della manovra di Bilancio, Marco Marsilio, presidente della Regione, di Fdi, affiancato a palazzo Silone a L’Aquila, dal vice presidente della Regione, Emanuele Imprudente, della Lega, dall’assessore regionale al Bilancio, il senatore Guido Liris, di Fdi, l’assessore al Sociale, Pietro Quaresimale, della Lega, e il sottosegretario di Giunta, Umberto D’Annunitiis di Fdi.

Poi Marsilio ha elencato buona parte delle misure approvate questa notte. “Abbiamo dato integrale copertura delle borse di studio per tutti gli studenti universitari, misure alle imprese e famiglie aboliamo l’Irap sulle onlus, che era una vergogna, e i milioni risparmiati per serviranno per più assistenza e beneficenza. In bilancio ci sono 30 milioni per il trasporto pubblico locale, ci sono sempre sul sociale 9 milioni, abbiamo aggiunto altri 2 milioni per imprese in difficoltà per il caro energia attraverso e 11 milioni per la protezione civile, per piani degli invasi e delle dighe, in una regione passata alle cronache per la tragedia di Rigopiano, e 20 milioni per il dissesto idrogeologico”, un passaggio del suo intervento.

