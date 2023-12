L’AQUILA – In un clima incandescente, in vista delle elezioni regionali del 10 marzo, con tutti i consiglieri che faranno a gara per inserire provvedimenti a favore dei propri territori e riserve di caccia elettorali, si affilano le armi in consiglio regionale la maratona per l’approvazione della legge di bilancio.

In base al calendario condiviso oggi nella conferenza dei capigruppo, l’approvazione dovrà avvenire non oltre le ore 23 di venerdì 29 dicembre, con arrivo in aula il giorno precedente, giovedì 28 dicembre, alle ore 10, del Documento di Economia e Finanza Regionale (Defr), della Nota di aggiornamento al Defr, della Legge di stabilità 2024 e del Bilancio di previsione 2024-2026.

Ancor prima le commissioni inizieranno il loro lavoro giovedì 21 dicembre per proseguire venerdì 22 dicembre e poi, dopo la pausa natalizia, mercoledì 27 dicembre, e dovranno esaminare la proposta di legge di stabilità e bilancio di previsione, licenziate dalla giunta regionale il 15 dicembre.

Come comunicato da Mario Quaglieri, assessore al Bilancio di Fdi, la manovra pluriennale, per competenza di entrate e spese, cuberà ben 14 miliardi di euro nel triennio. Per il resto neanche i consiglieri hanno in mano i testi di legge, che gli saranno consegnati solo giovedì prossimo in commissione.

Come vuole la tradizione, resterà top secret, fino a poche ore prima dell’approvazione il consueto maxi-emendamento bipartisan con milioni di euro di fondi a pioggia e discrezionali, quest’anno di capitale importanza vista la campagna elettorale in corso, e la necessità di foraggiare il consenso.

In ogni caso, se non si rispetterà il termine stabilito in conferenza dei capigruppo, avrebbe dell’incredibile una mancata approvazione della legge di bilancio, oltre 31 dicembre, con conseguente esercizio provvisorio, e le spese contingentate, un’onta che il centrodestra di Marco Marsilio, ricandidato presidente di regione, non può neanche prendere in considerazione.

C’è poi il nodo del parere obbligatorio del Collegio dei revisori dei conti, Grazia Zeppa, presidente, Valerio D’Amicodatri ed Emanuele Verini, che dovrà avvenire massimo entro il 29 dicembre, 15 giorni dall’approvazione in giunta. Se non arriverà, si potrà procedere all’approvazione anche senza.

Da quando è stata approvata la legge 68 del 2012, ai tempi della legislatura di centrodestra di Gianni Chiodi, le commissioni in attesa del parere possono procedere intanto con l’esame e anche con le modifiche in commissione della legge di bilancio.

Con questa particolarità: mentre i revisori lavorano al testo licenziato dalla giunta, i consiglieri negli stessi giorni modificano lo stesso testo, che sarà quello che sarà approvato. Dunque i revisori daranno l’ok ad un testo che non sarà identico a quello che sarà approvato effettivamente.

L’anno scorso il parere è arrivato il 29 dicembre, e il bilancio è stato approvato, con una maratona nella notte del 30 dicembre. Poi però è stata necessaria a gennaio una legge “salva bilancio”, in particolare per il maxiemendamento da 12 milioni di euro di fondi a pioggia, perché gli uffici del consiglio regionale in fase di “collettazione” degli emendamenti approvati a raffica e in fretta in furia la notte del 30 dicembre, hanno evidenziato che la misura non indicava su quale posta di bilancio, o con quale variazione, si intendeva ricorrere per le copertura.

Per ora, come detto i consiglieri non hanno in mano il testo della legge del Bilancio, e le uniche indicazioni di massima sono quelle anticipate nella nota dall’assessore Quaglieri.

“Nello specifico la Legge di Stabilità Regionale per il 2024 – ha detto Quaglieri – oltre a fissare importanti disposizioni in ambito finanziario, individua una serie di interventi nei diversi settori di interesse (sociale, sportivo, culturale, religioso, etc), la cui realizzazione è ritenuta prioritaria da parte dell’Amministrazione regionale, sancendo al contempo il rifinanziamento di numerose Leggi Regionali, oltre a rialimentare numerosi stanziamenti cosiddetti continuativi, sempre in differenti campi di azione (edilizia sanitaria, trasporto pubblico locale, protezione civile, sostegno agli enti locali, assetto del territorio e contrasto del dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, rilancio delle imprese, etc.).

“Detto importante risultato è stato conseguito soltanto a seguito del consolidamento del virtuoso e complesso percorso burocratico che ha consentito per la prima volta il definitivo riallineamento del ciclo di gestione del Bilancio della Regione Abruzzo, consentendo di liberare le ingenti risorse accantonate in precedenza per la estinzione del disavanzo ,da destinare invece alla realizzazione degli interventi previsti dalla manovra regionale”.

Queste le voci principali snocciolate da Quaglieri: ulteriori 11,5 milioni di euro con decorrenza dall’esercizio 2026 per la realizzazione del programma di edilizia sanitaria, 30 milioni di euro nel triennio 2024/2026, per il cofinanziamento di programmi nazionali e comunitari, maggiori dotazioni per il servizio di trasporto pubblico locale per circa 10 milioni di euro con decorrenza dall’esercizio 2026, 2 ulteriori 7,5 milioni di euro per importanti iniziative ed eventi in ambito sportivo e turistico”, e ancora 5 milioni di euro per assegnazione Borse di Studio, incremento dotazioni contratto di servizio con Fira SpA, per interventi nell’ambito dello sviluppo economico, per ulteriori 600 mila euro, e oltre 36 milioni di euro per la definizione di posizioni debitorie risalenti alle annualità pregresse.

IL CALENDARIO DEI LAVORI DELLA SESSIONE DI BILANCIO

giovedì 21 dicembre 2023

ore 10.00 1ª Commissione per audizione rappresentanti Società civile

ore 15.00 1ª Commissione per audizione Assessori regionali

venerdì 22 dicembre 2023

ore 10.00 2ª Commissione

ore 11.00 3ª Commissione

ore 12.00 4ª Commissione

ore 13.00 5ª Commissione

mercoledì 27 dicembre

ore 10.00 1ª Commissione per esame di merito, con espressione del parere sui

documenti contabili entro le ore 14.00, ovvero chiusura dei lavori

anche senza l’espressione del parere

– ore 15 .00 Seduta Consiglio per la discussione dei seguenti argomenti: Provvedimenti licenziati dalle Commissioni, Nomina Difensore Civico regionale

giovedì 28 dicembre

ore 10.00 Seduta Consiglio per esame documenti contabili: Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), Nota di aggiornamento al DEFR, Legge di stabilità 2024, Bilancio di previsione 2024-2026

Venerdì 29 dicembre

Eventuale prosecuzione consiglio regionale e chiusura entro le ore 23.00.

“L’approvazione del calendario comporta l’autorizzazione allo svolgimento e alla convocazione delle sedute delle Commissioni e del Consiglio nei giorni e negli orari stabiliti, in deroga ai termini regolamentari. Le attività consiliari saranno sospese dal 2 gennaio 2024 al 4 gennaio 2024. Nel predetto periodo di sospensione, ai sensi degli articoli 70 e 73 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, sono sospesi i termini per la presentazione delle relazioni sui progetti di legge e per il rilascio dei pareri sui provvedimenti della Giunta regionale da parte delle Commissioni consiliari”