BILANCIO REGIONALE: IN COMMISSIONE GIOVEDI’, APPRODO IN AULA IL 29 E 30 DICEMBRE

16 Dicembre 2025 15:23

Regione - Consiglio Regionale

L’AQUILA –  La maratona del bilancio di previsione regionale comincerà in prima commissione Bilancio alle ore 15 di giovedì 18 dicembre, e si concluderà con l’arrivo del testo in aula, non oltre martedì 30 dicembre.

Queste le date trapelato a margine della conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Forza Itala.





Altre sedute della commissione Bilancio, di cui è presidente Vincenzo D’ Incecco della lega, saranno calendarizzate venerdì 20 dicembre e lunedì 22 dicembre,

 

