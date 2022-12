BILANCIO: DI BENEDETTO, “STROZZATO IL DIBATTITO, UNA OFFESA AL CONSIGLIO REGIONALE E AGLI ABRUZZESI”

L’AQUILA – “Alla base di questo gravissimo ritardo, di questa offesa al consiglio regionale, c’è una grandissima responsabilità politica, a danno della stessa maggioranza di centrodestra. Una di queste è la dicotomica presenza dell’assessore al Bilancio Guido Liris, su più fronti istituzionali, e la cui assenza qui all’Emiciclo è stata evidente. E poi c’è l’azione di Fratelli d’Italia, che ha organizzato il bilancio ad appannaggio di una precisa parte politica, la propria, in vista delle prossime elezioni regionali”.

Così nell’intervista streaming, il consigliere regionale di Legnini presidente, Americo Di Benedetto sui lavori di approvazione del bilancio regionale.

Di Benedetto conferma che “anche nella conferenza di capigruppo di ieri che abbiamo svolto on-line, esponenti di maggioranza hanno evidenziato forti criticità nella possibilità di studiarsi la manovra, hanno stigmatizzato in negativo questo percorso, che ha strozzato il dibattito, dando ragione a noi dell’opposizione. Voglio ricordare che la Giunta regionale il 19 dicembre non ha approvato il bilancio, ma solo una bozza, che nel dibattito in aula potrebbe essere totalmente rivisto. Ma non sono stati dati i tempi giusti per fare questo”.

“Noi faremo la nostra azione con determinazione in questi due giorni è uno dei punti fermi è il ripristino dei 5 milioni di euro a vantaggio di famiglie imprese colpite dal caro bollette ed energia, rimosse con un colpo di chirurgia legislativa, e anche altre misure che riteniamo fondamentali per i territori e i cittadini”, annuncia poi Di Benedetto.

Infine sul rischio di esercizio provvisorio, nel caso non si arrivi all’approvazione entro il 31 dicembre: “Sarebbe un danno in primis per i cittadini e va evitato. Certo è che questa maggioranza se lo meriterebbe. Dovesse accadere, credo però che la responsabilità sarà tutta interna alla maggioranza ad oggi divisa”.

L’INTERVISTA