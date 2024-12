BILANCIO REGIONALE: OK FONDI PER VITA INDIPENDENTE, LE MISURE APPROVATE NELLA SEDUTA ORDINARIA

L’AQUILA – La seduta ordinaria del Consiglio regionale si è aperta con l’avviso del presidente Lorenzo Sospiri, che ha comunicato la volontà dei Capigruppo e della Giunta regionale di incontrare una delegazione di cittadini e rappresentanti sindacali che manifestavano per chiedere il finanziamento integrale della graduatoria per i progetti di Vita indipendente. Seduta sospesa e navata dell’Emiciclo aperta ai manifestanti, per ospitare un momento di ascolto con gli assessori al sociale, Roberto Santangelo, e al bilancio, Mario Quaglieri.

Con la ripresa del Consiglio sono stati approvati alcuni debiti fuori bilancio riguardanti in particolare: il trasporto pubblico scolastico aggiuntivo, a seguito dell’emergenza Covid; il pagamento di fatture legate a percorsi svolti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP); in favore della Regione Toscana, per il servizio reso per la gestione biennale condivisa del servizio in comodato d’uso della piattaforma relativa all’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES 2.0); e della società Engineering Ingegneria Informatica spa – Dipartimento Sanità (DPF). I progetti di legge, sono stati approvati con il voto della maggioranza.

E’ stata poi votata a maggioranza, la proposta normativa che introduce modifiche finanziarie ad alcune leggi regionali vigenti. Nello specifico si prevedono le dotazioni finanziarie in favore dell’Agenzia regionale per la Protezione civile, fondi prima gestiti dal Dipartimento della Giunta. Gli oneri sono quantificati in 65mila mila euro, per ciascuna annualità del triennio 2024/2026.

Nell’ambito dello stesso progetto di legge, è stato riconosciuto con il voto della maggioranza, il debito fuori bilancio relativo al compenso spettante per due percorsi di formazione professionale.

Ulteriori modifiche riguardanti “Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria” adeguano, inoltre, alcuni stanziamenti alla Legge di stabilità regionale 2024.

La “Disciplina del sistema culturale regionale” è stata modificata per finalizzare le risorse disponibili, quantificate per il 2024 in 327mila euro, per rifinanziare, rispettivamente per 150mila euro, il Festival Dannunziano e l’adesione della Regione Abruzzo ai progetti di sostegno della candidatura della Transumanza all’iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale culturale dell’Unesco; mentre i restanti 27mila euro, finanzieranno “eventi, attività ed iniziative organizzate dalle scuole abruzzesi in memoria dell’Olocausto e delle vittime delle Foibe, ivi incluse le visite nei luoghi della memoria”.

Infine, con un emendamento introdotto nel corso della seduta, si proroga l’efficacia del Piano Sociale Regionale 2022-2024 “confermando tutti i contenuti, gli indirizzi ed i vincoli ivi presenti, fino all’approvazione del nuovo Piano Sociale Regionale”, ciò al fine “di garantire la continuità del sistema di interventi e servizi sociali attuati attraverso la programmazione dei Piani Distrettuali Sociali”.

Non ha ottenuto invece il voto favorevole dell’Assise, l’articolo del PdL 50/2024 che prevedeva il rifinanziamento per l’anno 2024 del “Premio Pigro” dedicato a Ivan Graziani. (red)