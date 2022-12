L’AQUILA – Si faranno le ore piccole al consiglio regionale d’Abruzzo, dove è in corso la seduta di approvazione del bilancio di previsione e della legge di stabilità. I lavori iniziati questa mattina con l’approvazione del Documento di economia finanza regionale ed è poi stato aggiornato alle ore 20, e oltre a Bilancio e Stabilità andrà approvato anche il Milleproroghe, modificato dagli emendamenti discussi e presentati questa mattina.

Punto caldissimo è il maxi-emendamento, che potrebbe andare dai 7 milioni ai 15 milioni, con l’elenco delle voci proposte a discrezione dai singoli consiglieri, – la cosiddetta manovra d’aula – e nel pomeriggio il presidente della Regione, Marco Marsilio, di Fdi, l’assessore al Bilancio e senatore, Guido Liris e il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, hanno incontrato gli esponenti di minoranza, del centrosinistra, del Movimento 5 stelle e del misto, che hanno illustrato i loro desiderata e le voci che vorrebbero finanziate. Il punto, confessa ad Abruzzoweb Sandro Mariani di Abruzzo in Comune, “è che non lo sanno nemmeno loro quale può essere il margine di manovra, e stanno facendo una corsa per dar di conto”.

L’obiettivo del centrodestra, arrivato alla manovra di Bilancio con più di un mal di pancia, è quello di trovare la quadra, evitare ulteriori scossoni, concordando in parte la manovra anche con le opposizioni, concedendo qualche posta, seppure con una corsa contro il tempo, a ritmi serrati e con davvero poco spazio per una vera discussione, visto che il termine ultimo per l’approvazione cade nella mezzanotte di domani, pena evitare lo scattare dell’esercizio provvisorio e una figuraccia politica per il centrodestra.

Il Bilancio del resto arriva in aula senza nemmeno il parere della prima commissione Bilancio. Ieri sera intorno alle 21.30, in un’ aula praticamente deserta, i lavori si sono chiusi per mancanza del numero legale, la cui verifica è stata chiesta dal consigliere regionale del M5S Domenico Pettinari, a causa dell’assenza dei consiglieri della maggioranza di centrodestra. In sostanza, l’Organismo non ha votato i due documenti contabili dopo che per tutta la giornata praticamente non si è esaminato nessun passaggio.

Per quanto riguarda le richieste del centrosinistra, la priorità è il ripristino dei 5 milioni per imprese e famiglie come ristoro dal caro bollette ed energia e 3,5 milioni di euro per la misura “vita indipendente”, a favore dei disabili e dei loro familiari. Altra istanza che sarà portata avanti, perorata in particolare dal consigliere del Pd Dino Pepe, è quella di reperire risorse in primis per ridurre le tasse regionali, a cominciare dall’addizionale Irap, ma con davvero scarse possibilità.

ll consigliere regionale del gruppo misto, Sara Marcozzi, ex M5s, chiede di incrementare il fondo a sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio in Regione Abruzzo di 150mila euro all’anno per i prossimi tre anni, un contributo da 30mila euro per l’organizzazione del Chocofestival di Chieti e 50mila euro per un progetto di valorizzazione per sentieri e rifugi del comprensorio turistico del Voltigno. M5S, come conferma a questa testata il capogruppo, Francesco Taglieri, chiede come il centrosinistra 5 milioni per il caro bollette, ma dando priorità ai redditi bassi, il rifinanziamento per il trasporto dei malati oncologici, dei giochi di inclusione dentro i parchi pubblici, e altre misure per il sociale e l’ambiente, e ancora, in particolare il consigliere Domenico Pettinari, chiede almeno 200mila euro per la manutenzione delle case popolari

Va ricordato che la maggioranza potrebbe alla malaparata ricorrere alla “tagliola”, che permetterebbe di interrompere l’esame del testo e di passare all’approvazione, evitando eventuali azioni ostruzionistiche con la presentazione di centinaia di emendamenti e portando per le lunghe la discussione.

Nel corso della commissione di ieri Liris, sotto accusa per il suo doppio ruolo che avrebbe ritardato l’arrivo in giunta della Manovra, approvata solo il 19 dicembre, ha fatto ampie aperture all’ opposizione, dicendosi disposto ad accogliere le loro istanze. E ha spiegato che motivo delle tempistiche a rilento, è anche che “stavamo aspettando l’approvazione della Finanziaria e le nostre risposte possono essere calate nel bilancio di previsione. Alcuni temi, come quello dei centri antiviolenza non hanno colore politico e sono per noi questioni importanti”.