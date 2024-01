L’AQUILA – È stato pubblicato sul sito del Consiglio regionale, in attesa della pubblicazione con vigenza di legge nel Bollettino regionale, la Legge di stabilità approvata la notte del 29 dicembre, e con essa l’atteso maxi emendamento, da ben 16,7 milioni di euro distribuiti a pioggia, anche con importi minimi da mille euro, ad oltre 2.300 beneficiari.

Erogazioni di denaro pubblico decise oramai come tradizione vuole a fine anno da tutti i consiglieri regionali, sia di maggioranza, sia di opposizione, e dagli assessori, ciascuno con un budget personale da gestire a discrezione.

Fondi erogati senza fare domanda, bandi, graduatorie, istruttorie e valutazioni terze e tecniche, come avviene in altri casi. Ma per così dire a “intuitu personae” e premiando con particolare generosità i propri collegi e territori di caccia elettorale, in quanto a marzo ci sono le elezioni regionali. Non a caso l’importo del maxiemendamento è quest’amo più ricco di 4,7 milioni di euro rispetto al 2022, che ammontava a circa 12 milioni di euro.

A beneficiarne associazioni culturali, sportive, di volontariato, di protezione civile, piccoli eventi, sagre e feste padronali, parrocchie, circoli nautici, centri studio, bocciofile, Pro loco, comitati feste, e anche tanti Comuni, ma non tutti, per opere pubbliche di non alto importo.

Nulla da obiettare sulla validità e dignità di tutte queste iniziative e realtà. Ma oramai da anni si dibatte sull’opportunità di mantenere questa modalità di sostegno ed erogazione vincolate in ultima analisi alla generosa intercessione di un consigliere o assessore “amico”, a cui poi garantire fedeltà, che ha insindacabile facoltà di stabilire in totale autonomia la destinazione dei soldi pubblici, ovviamente e legittimamente in cambio di fedeltà politica ed sostegno elettorale. Invece di prevedere leggi di settore adeguate, con un regolamento, criteri di accesso, un minimo di istruttoria sulla validità o meno di una iniziativa, anche per stabilire l’importo ritenuto congruo. Filippo Tronca

L’ALLEGATO DEL MAXIEMENDAMENTO CON I FONDI A PIOGGIA