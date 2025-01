BILANCIO: MARIANI, “BOCCIATO EMENDAMENTO SU SICUREZZA, PER OSPEDALE TERAMO NON CI SONO SOLDI”

TERAMO – “Avevo detto alla maggioranza di centrodestra, per dare una risposta all’emergenza sicurezza: partiamo con un progetto pilota copiando ciò che è accaduto in Friuli, regione di centrodestra, di formazione e di azione di collaborazione tra la polizia locale e gli istituti di vigilanza. Non solo hanno respinto la mia risposta, hanno cancellato pure i fondi per la formazione della polizia locale”.

E’ uno dei passaggi della conferenza stampa allo Sporting Hotel di Teramo, convocata dal presidente della commissione Vigilanza in Consiglio regionale, Sandro Mariani, del Partito democratico, per parlare della recente approvazione della Finanziaria della Regione Abruzzo 2025 e sugli emendamenti proposti e bocciati dal governo di Marco Marsilio di Fdi.

“Non una parola – incalza Mariani – sul rischio contaminazione della nostra acqua del Gran Sasso, anche a causa dell’esperimento russo che ancora non viene smantellato. Non una parola sulla messa in sicurezza del traforo che tra un anno rischia di paralizzare la regione”.

Mariani torna poi sull’ospedale di Teramo: “si annuncia la realizzazione Ma io vorrei sapere con quali soldi, e ho sempre detto che solo con il Project financing sarebbe possibile. I soldi che ci sono sono quelli che ha trovato il sottoscritto nella legislatura D’Alfonso, non è stato trovato un euro di più e sono trascorsi cinque anni. Ci doveva essere la posa della prima pietra non c’è la posa neanche del primo ragionamento perché i soldi sono pochi”.

Altro passaggio dedicato al concerto di Pescara, La notte dei serpenti, dal costo di oltre un milione di euro ideato e organizzato dal direttore di orchestra teramano Enrico Melozzi”

“In generale c’è uno squilibrio di ripartizione dei fondi per la cultura, a favore di L’Aquila e Pescara. Nella notte dei serpenti ci sono, a guardare i rendiconti, cose discutibili. Continuerò a contestare la Fondazione Crea, perché è un modo per uscire fuori al controllo del consiglio regionale, con le spese e iniziative decise, si in modo del tutto legittimo, ma permettetemi di dire in maniera molto discrezionale”.