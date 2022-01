BILANCIO REGIONE: FEBBO, “APPROVATO MIO EMENDAMENTO PER CONTINUARE A SOSTENERE IL MARRUCINO”

CHIETI – “Sono molto soddisfatto di aver mantenuto l’ulteriore mio impegno per Chieti e per il Teatro Marrucino, dopo aver garantito il finanziamento per il triennio 2019-2021, che rappresenta senza dubbio la più importante istituzione culturale cittadina e sicuramente è tra le più importanti a livello regionale”.

E’ quanto ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo.

“Con un mio emendamento al Bilancio di previsione, poi sottoscritto dalla maggioranza e votato dall’unanimità dal Consiglio regionale, sarà garantito il contributo di 300 mila euro annui per il triennio 2022-2024. Si tratta di un risultato molto importante nonostante le evidenti e oggettive difficoltà che abbiamo dovuto affrontare alla luce della sentenza della Corte Costituzionale che ha influito pesantemente sulle scelte che la Regione ha dovuto fare. Il sostegno al Marrucino, però, sarà garantito con fondi certi e disponibili da subito (a differenza di altri emendamenti approvati e condizionati dal verificarsi di maggiori entrate) anche nei prossimi anni e questa rappresenta senza dubbio una buona notizia per l’intera Città di Chieti, soprattutto dà la necessaria tranquillità alla governance del Teatro per poter programmare e prendere impegni anche a medio e lungo termine”.