L’AQUILA – Al via oggi in consiglio regionale d’Abruzzo la maratona di fine anno per l’approvazione della legge di bilancio, con la convocazione, alle 10 e poi alle 13 della, prima commissione, per le audizioni dei rappresentanti della società civile e degli assessori regionali.

In base al calendario condiviso nella conferenza dei capigruppo, l’approvazione dovrà avvenire non oltre le ore 23 di venerdì 29 dicembre, con arrivo in aula il giorno precedente, giovedì 28 dicembre, alle ore 10, del Documento di Economia e Finanza Regionale (Defr), della Nota di aggiornamento al Defr, della Legge di stabilità 2024 e del Bilancio di previsione 2024-2026.

In vista delle elezioni regionali del 10 marzo, e con buona parte dei consiglieri e assessori ricandidati non sarà una passeggiata, perché tutti cercheranno di portare acqua al proprio mulino elettorale. E qualche avvisaglia si è registrata ieri in commissione Sanità dopo che il consigliere regionale azzurro Sara Marcozzi, ex Movimento cinque stelle, si è infuriata ed ha lasciato la seduta insieme al collega di partito, Simone Angelosante, ea causa del no “personale” del presidente, Leonardo D’Addazio, di Fdi, alla istanza di Marcozzi di fare una eccezione al regolamento al fine di inserire senza il parere finanziario della proposta di legge sulla istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza.

Si può essere certi poi che certi che uno dei motivi di scontro sarà l’ordine di priorità dato agli stanziamenti dei soldi pubblici, e nel bilancio triennale e nella legge di stabilità ci sono cifre che già balzano agli occhi stanziate per eventi ludici, culturali e sportivi.

Ad esempio nel bilancio di previsione quest’anno sono previsti 4,8 milioni di euro per i ritiri estivi precampionato della squadra di calcio del Napoli a Castel di Sangro, che è già oggetto di duri scontri.

Come riferito al quotidiano Il Centro 488.000 euro saranno stanziati per il Festival Cartoon on the bay di Pescara, quasi il doppio dei 250.000 euro per il sostegno alimentare le persone in stato di povertà in Abruzzo. Il teatro Marrucino sarà rifinanziato con 900.000 euro.

La Notte dei serpenti, il concerto estivo ideato dal maestro Enrico Melozzi, avrà ben 600 mila euro nel triennio.

ll Giro d’Italia che passerà al Prati di Tivo, Francavilla, Avezzano e Martinsicuro, costerà alle casse regionali 1,3 milioni di euro, i mondiali indoor invernali di Ovindoli 400.00o euro, i campionati europei di ciclismo su strada 900.000 euro.

Come comunicato da Mario Quaglieri, assessore al Bilancio di Fdi, la manovra pluriennale, per competenza di entrate e spese, cuberà ben 14 miliardi di euro nel triennio.

Per il resto neanche i consiglieri hanno in mano i testi di legge, che gli saranno consegnati solo giovedì prossimo in commissione.

Come vuole la tradizione, resterà top secret, fino a poche ore prima dell’approvazione il consueto maxi-emendamento bipartisan con milioni di euro di fondi a pioggia e discrezionali, quest’anno di capitale importanza vista la campagna elettorale in corso, e la necessità di foraggiare il consenso.

Queste le voci principali snocciolate da Quaglieri: ulteriori 11,5 milioni di euro con decorrenza dall’esercizio 2026 per la realizzazione del programma di edilizia sanitaria, 30 milioni di euro nel triennio 2024/2026, per il cofinanziamento di programmi nazionali e comunitari, maggiori dotazioni per il servizio di trasporto pubblico locale per circa 10 milioni di euro con decorrenza dall’esercizio 2026, 2 ulteriori 7,5 milioni di euro per importanti iniziative ed eventi in ambito sportivo e turistico”, e ancora 5 milioni di euro per assegnazione Borse di Studio, incremento dotazioni contratto di servizio con Fira SpA, per interventi nell’ambito dello sviluppo economico, per ulteriori 600 mila euro, e oltre 36 milioni di euro per la definizione di posizioni debitorie risalenti alle annualità pregresse.

IL CALENDARIO DEI LAVORI DELLA SESSIONE DI BILANCIO

giovedì 21 dicembre 2023

ore 10.00 1ª Commissione per audizione rappresentanti Società civile

ore 15.00 1ª Commissione per audizione Assessori regionali

venerdì 22 dicembre 2023

ore 10.00 2ª Commissione

ore 11.00 3ª Commissione

ore 12.00 4ª Commissione

ore 13.00 5ª Commissione

mercoledì 27 dicembre

ore 10.00 1ª Commissione per esame di merito, con espressione del parere sui

documenti contabili entro le ore 14.00, ovvero chiusura dei lavori

anche senza l’espressione del parere

– ore 15 .00 Seduta Consiglio per la discussione dei seguenti argomenti: Provvedimenti licenziati dalle Commissioni, Nomina Difensore Civico regionale

giovedì 28 dicembre

ore 10.00 Seduta Consiglio per esame documenti contabili: Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), Nota di aggiornamento al DEFR, Legge di stabilità 2024, Bilancio di previsione 2024-2026

Venerdì 29 dicembre

Eventuale prosecuzione consiglio regionale e chiusura entro le ore 23.00.