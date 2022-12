L’AQUILA – Dopo tanto rullar di tamburi di guerra, polemiche a palle incatenate, oggi in consiglio regionale l’approvazione del Milleproroghe, della legge di Stabilità e del bilancio di previsione è filato via liscio, come non si vedeva da anni, dopo che maggioranza di centrodestra ed opposizioni di centrosinistra e M5S hanno nel corso di serrati incontri nel pomeriggio trovato un accordo per approvare senza scontri in particolare i due documenti contabili: a fare la differenza l’ok della maggioranza ad accogliere alcuni emendamenti proposti dalle minoranze. E alla fine dei giochi, il centrodestra di Marco Marsilio, di Fdi, non ha dovuto nemmeno applicare la “tagliola”, in assenza di ostruzionismo. E il tanto paventato spettro dell’esercizio provvisorio si è dissolto come neve al sole.

Ad illustrare la Legge di Stabilità, il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, a ritmi serrati, a partire dalle ore 22.30, con Domenico Pettinari, che ad un certo punto ha sbottato: “gli emendamenti li sta illustrando lei, a voce, in modo criptico, noi non abbiamo nemmeno il testo davanti, sarebbe stato opportuno un approfondimento!”. Una voce però isolata, ed unico sussulto polemico.

Tra le richieste imprescindibili del centrosinistra e Movimento 5 stelle ​c’era lo stanziamento di 5 milioni di euro per famiglie​ e imprese​ colpite dal caro bollette. E a prendere la parola è stato così l’assessore al Bilancio, e senatore di Fdi, Guido Liris, per illustrare un emendamento alla legge di Stabilità, che va incontro a questa richiesta, con il riferimento esplicito all’impegno, per l’emergenza energetica che grava sulle famiglie che versano in disagio economico, di stabilire che le risorse programmate saranno di 5 milioni, ed eventuali surplus rispetto a questa cifra, andranno agli enti di ricerca in agricoltura, alla legge quadro dell’artigianato e a progetti della Tua.

​​”Non volevamo prendere in giro le persone – ha detto Liris -, in assestamento non c’era una posta specifica, è vero, ma l’impegno preso in quest’aula era di valutare prima quali fossero le misure nazionali, e quello che poi avrebbe potuto fare fare la Regione in aggiunta​, ​perché se non ci fossero stati 31 miliardi nazionali, i nostri 5 milioni sarebbero stati una posta ridicola​”.

Soddisfatto il capogruppo del Pd Silvio Paolucci, e il consigliere regionale M5s Pettinari.

Unanime poi il voto sull’esonero delle onlus del terzo settore e associazioni di volontariato dal pagamento dell’Irap.

Voti anche dall’opposizione o astensioni, in particolare da parte di M5s, ma senza neanche l’ombra di barricate e levate di scudi, sui contributi straordinari per impianti sportivi e per l’emergenza bollette del Centro turistico del Gran Sasso, per il contributo straordinario all’Istituto zooprofilattico di Teramo, per il trofeo ciclistico Matteotti. E ancora per le risorse per l’Arap, per far fronte agli utenti delle spese per utenze energetiche, con 1 milione di euro.

M5s ha ottenuto lo stanziamento da parte della Giunta per rifinanziare la legge sui malati oncologici, l’efficientamento e l’autonomia energetica per famiglie e imprese, finanziando impianti fotovoltaici destinati a strutture comunali, e altre misure nell’ambito della disabilità.

I piccoli comuni sotto i 5mila abitanti potranno completare la realizzazione di impianti sportivi, al palo per sopravvenuto caro materiali, intanto con 120mila euro. Un milione di euro è andato per in progetto Movete di Teramo, mirato a favorire la mobilità sostenibile con la realizzazione di velo-stazioni e piste ciclabili.

Poi fondi per squadre composte da disabili dei Phanters di Roseto e Amicacci, fondi ai comuni valle dell’Orta per progetti turistici. E ancora fondi all’associazione invalidi civili, e per compartecipare al finanziamento degli impianti funiviari montani. E poi per la fondazione Museo dell’800 e del Realismo, che sarà arricchito da mecenati con importanti opere.

L’assessore della Salute Nicoletta Verì ha illustrato la ratio dell’incremento dei fondi per l’ospedale di Penne, di un milione di euro, per il 2024. Passa anche il finanziamento ai giochi inclusivi nei parchi per i disabili, altra richiesta del M5s, e i fondi per i 50 anni della coppa Interamnia di Teramo.

Sara Marcozzi del gruppo misto ha portato a casa un incremento di 150mila euro il finanziamento per gli anni 2023, 2024 e 2025 a disposizione dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, un contributo straordinario da 30mila euro per l’organizzazione della prossima edizione del Chocofestival di Chieti, la quattordicesima, e 50mila euro per un progetto di valorizzazione del Comprensorio del Voltigno.

Sabrina Bocchino della Lega ottiene la somma di 100 mila euro all’istituto salesiano S. Giovanni Bosco di Vasto quale contributo straordinario per interventi di sistemazione e messa a norma del centro di formazione professionale sito in via S. Domenico Savio’.

Alla fine, nel voto finale, Pettinari ha votato contro, “perché sono otto anni che voto contro”. E Sospiri ha risposto ironicamente, “non è necessario continuare a sbagliare per otto anni”.

Si è passati dunque, intorno alle ore 23.30 al bilancio di previsione, illustrato ancora una volta a spron battuto da Sospiti, con le opposizioni che hanno in più passaggi dato il loro voto.

Pierpaolo Pietrucci ha presentato un ordine del giorno in merito alla creazione di un fondo straordinario destinato alle famiglie meno abbienti che devono sostenere le spese di compartecipazione degli interventi del superbonus negli alloggi ATER, ora che il credito d’imposta passerà dal 110% al 90% del costo dell’intervento. Marsilio ha accolto l’odg annunciando voto favorevole, con alcune modifiche.

L’odg impegna testualmente “a individuare con adeguate risorse, in un apposito capitolo di Bilancio in occasione della prima variazione nel corso dell’esercizio finanziario 2023, un fondo straordinario destinato a sostenere la compartecipazione delle famiglie più bisognose – all’uopo identificate dagli uffici del competente assessorato regionale con apposito criterio di Reddito ISEE – all’accollo della quota privata necessaria a garantire la realizzazione degli interventi di adeguamento energetico e sismico previsti dalla misura del Superbonus alla luce degli adeguamenti finanziari e della nuova normativa prevista dalla Finanziaria nazionale che verrà approvata dal Parlamento”.

“Consegniamo all’Abruzzo un’ottima finanziaria regionale, corretta nei tempi ed equilibrata nei contenuti – ha dichiarato dichiarato infine il presidente Sospiri – Un lavoro sinergico che anche grazie alle opposizioni ha condotto ad un risultato importante. Pieno sostegno ai voli dell’aeroporto d’Abruzzo e al trasporto pubblico abruzzese. Diamo concretezza alle norme che finanziano il Museo dell’Ottocento e del realismo. Importanti risorse saranno, inoltre, destinate per i nuovi impianti a fune a sostegno del turismo invernale abruzzese e ancora aiuti alle categorie produttive abruzzesi”.

E stato questo l’ultimo consiglio di Liris, che portato a casa il bilancio rassegnerà nelle prossime ore le dimissioni da assessore, carica incompatibile con quella da senatore. Questo dopo che anche in maggioranza c’è stato chi proprio per il doppio ruolo mantenuto, lo ha accusato di essere stato il responsabile dei ritardi nell’iter di approvazione, a cominciare dall’ok della legge di bilancio in giunta, arrivata solo il 19 dicembre.

Il capogruppo della Lega, Vincenzo D’ Incecco, ha preso la parola per ringraziare Liris del prezioso lavoro svolto, sottolineando però “il suo rapporto difficile con il telefono”. Sulla stessa lunghezza d’onda Sospiri, “Un grazie doveroso all’assessore Liris. Oggi sono stati approvati 20 debiti fuori bilancio, una corposa finanziaria. Mai la finanza della Regione Abruzzo è stata così in ordine. Guido farà molto per l’Abruzzo anche in Parlamento. E’ stato un ottimo assessore al bilancio che nel lavoro fatto in questa sessione si è distinto per essere riuscito ad ascoltare tutti senza badare esclusivamente alle appartenenze politiche”.

Scoccata che era la mezzanotte, a ha preso la parola Liris, che ha ringraziato Marsilio, la giunta, il consiglio regionale tutto, “per le pagine importanti che abbiamo scritto”, l’intera struttura che “sa come l’ho stressata”, e la sua segreteria che “mi ha sopportato, perché ho un caratteraccio, quando voglio ottenere un risultato”. “Spero di aver reso un servizio all’Abruzzo”, ha concluso.

Applauso di tutta l’aula, auguri di buon anno e tutti a casa.

SINTESI DELLE MISURE APPROVATE

La finanziaria, tra gli interventi previsti, destina risorse pari a 14.516.570,67 euro per l’esercizio 2023, ed euro 14.516.570,67 per l’esercizio 2024 e ad euro 14.516.570,67 per l’esercizio 2025, per gli interventi inerenti le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico, agli interventi per la gestione delle risorse idriche, agli interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali, agli interventi per i servizi di piena e manutenzione, di manutenzione dei porti, degli approdi e della escavazione dei fondali, assistenza geni civili, assistenza per rischio sismico e assistenza per autorità di bacino.

Al fine di consentire ai Dipartimenti Territorio e Ambiente ed Infrastrutture e Trasporti, l’affidamento in house providing in favore di Abruzzo Progetti SpA dei servizi di assistenza tecnico-amministrativa è autorizzato l’incremento dello stanziamento di risorse per l’ammontare di euro 1.655.800 relativamente all’esercizio 2023 e di euro 383.000 per l’esercizio 2024.

Con riferimento al Progetto “Fare Centro”, è autorizzato lo stanziamento di risorse a titolo di cofinanziamento regionale per l’ammontare di euro 165mila relativamente agli esercizi 2023 e 2024, del Bilancio di previsione 2023/2025. Risorse pari a 337 mila euro per il Progetto “Il laboratorio in cucina” del Comune di Villa Santa Maria.

Anticipazione risorse in favore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile per emergenza ex OPCM n. 719/2020 (400 mila euro); cofinanziamento del Progetto Via Verde Costa dei Trabocchi interessata dal passaggio del Giro d’Italia (200 mila euro per il Comune di Vasto).

Contributo al comune dell’Aquila di 150 mila euro per impianti sportivi cittadini; contributo straordinario per emergenza utenze Centro Turistico Gran Sasso SpA (150 mila euro); contributo straordinario all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo (150 mila euro); rifinanziamento di Leggi regionali Notte dei serpenti, Transumanza (200 mila euro per ogni anno del triennio 2023-2025), Tutela delle minoranza linguistiche (50 mila euro) e Fondo sussidiarietà Terzo settore (200 mila euro).

Contributo al Comune di Pescara per il Trofeo Ciclistico Matteotti (100 mila euro). Contributo ad Arap per far fronte agli utenti delle spese per utenze energetiche (1 milione di euro).

Contributo al Comune di Guardiagrele per la realizzazione di un impianto fotovoltaico (150.000,00 per l’esercizio 2023 e ad euro 100mila per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025); al Comune di San Buono per la realizzazione di interventi su strade interpoderali, di ammontare pari ad euro 100mila per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024.

IL MILLEPROPROGHE

Nel pomeriggio è stato invece approvato nel Milleproroghe, tra i punti salienti approvati, nella legge numero 32 del 2021 sul contrasto allo spopolamento dei piccoli comuni montani, viene introdotta una maggiore semplificazione delle procedure per ottenere l’assegno di natalità, estendendo la platea dei potenziali beneficiari, eliminando il tetto Isee di 25mila euro, e aumentando il budget: per l’assegno di natalità per chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale in un piccolo comune montano lo stanziamento è di 2.5 milioni per il 2023, 3,5 milioni per il 2024 e 4 milioni per il 2025. Respinto l’emendamento M5s, di Giorgio Fedele, che invece voleva mantenere il tetto. Gli eventi culturali di cui alla legge 55 del 2013 che sono stati proposti nello scorso novembre da Comuni, enti pubblici e privati, e che non hanno trovato copertura nello stesso 2022, saranno coperti con i fondi del Consiglio regionale nell’annualità 2023. È stato poi modificato il termine per il recupero ai fini residenziali dei sottotetti stabilendo che tale possibilità è possibile per i vani e locali accessori esistenti al al 31 dicembre del 2021. Le strutture ricettive che hanno ospitato i profughi del conflitto russo-ucraino potranno partecipare ai bandi della legge 77 del 2000.

Prorogata al 1 gennaio 2024 dell’entrata in vigore della legge che introduce la “la Carta di Servizio” per il commercio ambulante su aree pubbliche.