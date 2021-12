BILANCIO REGIONE: SESSIONE INIZIA IN COMMISSIONE IL 21 DICEMBRE, APPROVAZIONE IL 30

L’AQUILA – La conferenza dei capigruppo in consiglio regionale d’Abruzzo, integrata con i presidenti delle Commissioni consiliari, nel corso della riunione di ieri, ha stabilito il seguente calendario dei lavori per la sessione di Bilancio 2021, si comincerà martedì 21 dicembre, con chiusura massimo giovedì 30 dicembre.

Martedì 21 dicembre, lavori dedicati all’esame, da parte delle Commissioni competenti, dei seguenti progetti di legge: Assestamento Bilancio di previsione 2021-2023; proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti.

Mercoledì 22 dicembre, lavori dedicati all’esame dei documenti contabili: ore 10, Commissione Bilancio per audizione rappresentanti Società civile; ore 15 Commissione Bilancio per audizione Assessori regionali.

Giovedì 23 dicembre 2021, lavori dedicati all’esame dei documenti contabili (pareri consultivi Commissioni).

Lunedì 27 dicembre 2021: ore 10, Commissione Bilancio per l’esame di merito dei documenti contabili, con espressione del parere entro le ore 22. Lavori consiliari.

Martedì 28 dicembre alle ore 10, seduta Consiglio per l’esame dei seguenti argomenti: Legge Assestamento Bilancio di previsione 2021-2023; proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti; Delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica (art. 83 Cost.); ore 15 e, comunque, a seguire la precedente seduta, seduta Consiglio per l’esame dei documenti contabili, Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR); Nota di aggiornamento al DEFR; Legge di stabilità; Bilancio di previsione 2022-2024, con prosecuzione a mercoledì 29 dicembre; eventuale prosecuzione a giovedì 30 dicembre 2021 e chiusura entro le ore 24.