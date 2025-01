BILANCIO ROSETO: INVESTIMENTI PER MANUTENZIONI, SOCIALE E 54 MLN PER I LAVORI PUBBLICI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Un bilancio di previsione di metà mandato che guarda concretamente al presente e che, allo stesso tempo, costruisce le solide basi per il futuro di Roseto degli Abruzzi”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene comunicato che il Consiglio comunale, ieri sera, ha approvato l’importante strumento finanziario con i voti favorevoli della maggioranza, l’astensione del consigliere Sabatino Di Girolamo e il voto contrario della consigliera Rosaria Ciancaione; assenti gli altri (Ginoble, Petrini, Di Giuseppe e Bellachioma).

“Il documento contabile, fondamentale per la gestione finanziaria del Comune, riguarda una serie di interventi in servizi essenziali come la manutenzione del territorio, i servizi sociali, la sicurezza, la promozione del turismo e della cultura, l’ammodernamento delle infrastrutture. Non mancano, ovviamente, importanti investimenti nelle opere pubbliche, sia quelle finanziante con i Fondi PNRR che quelle finanziate con i finanziamenti Regionali e Statali”.

Di seguito la nota completa con i dettagli.

STRADE, DECORO E MANUTENZIONI. Il Bilancio 2025, già varato dalla Giunta Comunale lo scorso dicembre, prevede maggiori risorse per le manutenzioni e la cura del territorio. E’ stato deliberato, infatti, di contrarre un mutuo da un milione di euro per la realizzazione di nuovi asfalti per sanare la situazione delle strade ammalorate. Grande attenzione, poi, è riservata alla cura delle aree verdi (con interventi sul decoro e sulle potature), al rifacimento della segnaletica stradale, alla pulizia e alla manutenzione dei cimiteri, alla verifica degli immobili comunali, alla manutenzione degli ascensori, alla pulizia dei fossi per prevenire gli allagamenti, alla manutenzione degli impianti sportivi e alla copertura delle buche stradali. Previsti, inoltre, finanziamenti per l’acquisto di nuovi arredi per i parchi urbani, per il posizionamento dei tubi a mare e per l’affidamento di uno studio sulla vulnerabilità sismica degli edifici.

TURISMO. L’aumento dei fondi per le manutenzioni mira, quindi, ad una cura costante del territorio anche in chiave turistica. A tal proposito, per questo settore e per la programmazione di eventi e manifestazioni, sono state confermate tutte le voci di spesa (con la possibilità di aumentarle nel corso dell’anno) sulla scorta della vocazione turistica di Roseto e dei dati incoraggianti sulle presenze in città che stanno arrivando dalla Regione Abruzzo. Tra le manifestazioni che saranno confermate spiccano sia quelle storiche (Mostra dei Vini, Roseto Opera Prima, Premio di Saggistica, ecc..) che le novità introdotte dell’Amministrazione Nugnes (Borgo Incantato, Fram[m]menti Book Festival, Transumare, Concerto di Ferragosto, ecc..)

SOCIALE. È stata confermata la previsione di bilancio riguardante la spesa sociale, il che significa che non ci saranno tagli ai servizi offerti ai cittadini che continueranno ad essere garantiti. In particolare, sono stati confermati trasferimenti di 1,2 milioni di euro a favore dell’Unione dei Comuni “Terre del Sole”. Questo assicura i fondi necessari per mantenere e migliorare i servizi sociali, garantendo così attenzione alla comunità rosetana.

LAVORI PUBBLICI. Previsto in Bilancio un investimento complessivo di oltre 54 milioni di euro per una serie di lavori pubblici di grande rilevanza. Tra questi, spiccano i 10 milioni di euro destinati alla chiusura dei lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico, intervento fondamentale per garantire la sicurezza del territorio. Inoltre, sono previsti 6,9 milioni di euro per la difesa della costa, 6 milioni di fondi FSC e 900mila euro di lavori già in corso.

Un altro importante investimento riguarda il restyling del Palazzetto dello Sport, per il quale sono stati allocati 2 milioni di euro: un intervento che mira a migliorare la struttura sportiva e a renderla più moderna e funzionale per atleti e spettatori. Inoltre, è previsto il recupero di Villa Clemente, un progetto da 5 milioni di euro che contribuirà a valorizzare il patrimonio storico e culturale di Roseto degli Abruzzi.

Tra i cantieri già in corso o in via di completamento, e finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), spiccano quelli per la nuova Scuola Fedele Romani, il nuovo Asilo Mariele Ventre e la nuova mensa di Santa Petronilla, per un totale di circa 13 milioni di euro.

Previsti anche finanziamenti per permettere i lavori di sistemazione dei marciapiedi e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Infine, tra i prossimi obiettivi dell’Amministrazione Nugnes, sono in fase di ricerca i canali di finanziamento per ulteriori progetti, tra cui il Concorso d’Idee per il recupero di Arena 4 Palme, dell’l’ex Mercato Coperto e della zona del Pontile. Questi progetti mirano a riqualificare aree strategiche della città, promuovendo lo sviluppo urbano e la qualità della vita dei cittadini.

“Questo Bilancio di Previsione rappresenta un passo fondamentale per il presente e il futuro di Roseto degli Abruzzi – afferma il sindaco Mario Nugnes – Abbiamo lavorato duramente per garantire che ogni euro sia speso in modo efficace, mirando a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Dalle manutenzioni stradali alla cura delle aree verdi, dai servizi sociali agli investimenti nelle infrastrutture, ogni intervento è pensato per costruire una città più sicura, moderna e accogliente. Questo bilancio non è solo un documento contabile, ma un vero e proprio piano strategico per Roseto degli Abruzzi. Continueremo a lavorare con trasparenza e dedizione, per costruire insieme una città di cui essere orgogliosi e per portare a termine il programma che abbiamo presentato ai cittadini durante le scorse elezioni. Fondamentale, ancora una volta, è stato il lavoro di squadra che ha visto il coinvolgimento di tutta la Giunta e di tutta la Maggioranza e che ci ha permesso di raggiungere questo ulteriore e fondamentale obiettivo”.