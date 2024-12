L’AQUILA – Volata finale dell’approvazione della Legge finanziaria regionale, con un clima di accordo tra la maggioranza di centrodestra di Marco Marsilio, di Fdi, e le opposizioni di centrosinistra e M5s. Ma a tappe forzate, perché la giunta ha sfoderato la cosiddetta “tagliola”, che manda al macero gli oltre 400 emendamenti ostruzionistici, in buona parte branditi da Francesco Taglieri di M5s, e ogni consigliere ne ha presentati potrà presentare, con tempi contingentati per la discussione massimo cinque.

La maggioranza presenterà una sventagliata di emendamenti, rispetto a quanto previsto nella legge di stabilità e nel bilancio di previsione, così come erano usciti dalle commissioni. Accogliendo anche sicuramente alcune proposte della minoranza, ovvero l’abbattimento del bollo auto per i residenti dei Comuni sotto i 3mila abitanti nelle aree Parco, con 1 milione di euro per i fondi ai Comuni di Pretoro, Serramonacesca e Lettomanoppello per la regolazione del traffico in caso di neve verso gli impianti sciistici della Maielletta, sulla legge per premio Flaiano di Pescara, per 60.000 euro.

Ed ancora 200.000 euro per il dragaggio del porti abruzzesi, 600.000 euro per lo scorrimento di un bando degli impianti funiviari. Ci sono poi 80mila euro per il Centro diurno di Alanno per persone con disabilità psichica. Ancora, c’è la partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione delle genti d’Abruzzo, per 30.000 euro.

Ci sono 200.000 euro a favore delle famiglie che hanno un componente affetto da grave patologia oncologica.

Ancora 190.00 euro per il Giubileo 2025, 1,2 milioni per i Consorzi di bonifica, 100.00 euro per le Terme di Caramanico, 200.00o euro per la Tua per le attività formative, 40.000 euro per il Festival diffuso “concerti nelle Abbazie”, 200.00o euro per i depuratori, assegnati all’Arap, 100.000 euro per i danni da fauna selvatica nel Parco regionale Sirente Velino, e 200.00o euro per altri territori, 10.000 euro per il Club alpino italiano. 200.000 euro euro per i Comuni candidati a Capitale della cultura e dell’arte contemporanea. Sarà come ampiamente annunciato la copertura integrale della legge Vita indipendente, per garantire un sostegno mensile alle persone con gravi disabilità, per ulteriori 3 milioni, togliendo 2 milioni alla Saga, la società che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo, poi da reintegrare, e un milione limando altre voci.

Ancora: 70.000 euro per il festival diffuso dell’agroalimentare, Marsicaland, previsti 320.000 per il Convitto Delfico di Teramo, chiuso perché a rischio sismico, peri maggiori oneri di vitto e alloggio di personale e convittori

Confermati ma inseriti in un apposito emendamento, e non più nel testo della legge di stabilità, 450.000 euro l’anno per tre anni alla Notte dei Serpenti, 500.ooo euro per il Festival Dannunziano, 100.000 euro per la valorizzazione del patrimonio medievale, 50.000 euro per la tutela delle minoranze linguistiche.

Con il sindaco di centrosinistra di Teramo Gianguido D’Alberto presente in aula, arriverà anche un emendamento di maggioranza, sottoscritto anche da Dino Pepe del Pd, per il rispristino dei 25.000 euro a favore del premio Pigro, che si è svolto ieri, dedicato al grande cantautore teramano Ivan Graziani, clamorosamente cancellato ieri su iniziativa, nelle file di Fdi, dell’assessore Umberto D’Annuntiis e del consigliere Paolo Gatti, anche loro espressione della provincia di Teramo, e solo perché mancava il logo della Regione Abruzzo, ente finanziatore, nella lettera di invito. Nell’emendamento ci sono anzi 40.000 euro, ma pare che D’Annuntiis sia contrario.

Ancora presto, come detto, per avere contezza di tutti gli emendamenti che arriveranno in aula. Le opposizioni confermeranno i sei emendamenti, illustrati in conferenza stampa venerdì, e poi in aula dal professor Luciano D’Amico, per il sostegno agli affitti per 3.000 famiglie da 7 milioni di euro per ciascuna annualità per sostenere esercizio le funzioni fondamentali dei comuni che hanno subito tagli dal governo centrale per 10 milioni di euro nel 2025, di 10 milioni all’istituzione di un apposito fondo per il trasporto pubblico locale per l’attuazione del biglietto unico regionale a 1,40 euro, e per sostenere l’agevolazione tariffaria fino alla gratuita per gli studenti di ogni ordine e grado. Infine 10 milioni di euro per mitigare la profonda crisi che interessato il settore agricolo, e 10 milioni di euro per promuovere l’accesso al credito da parte dei liberi professionisti artigiani imprese artigiani medie imprese. Difficile che però possano passare.

A rendere più pacifico il clima il rinvio a marzo della legge “mancia”, ci sarà solo la determinazione di un budget di 12 milioni da riempire di contenuti e con l’individuazione dei beneficiari quando si verificheranno le effettive coperture, e anche con qualche criterio, per limitare l’assoluta discrezionalità. Segnatamente per enti locali, 9 milioni di euro, 1 milione per associazioni sociali, 1 milione per settore cultura, un 1 milione nel campo nello sport

Il tesserino per la cerca di tartufo sale a 165 euro.

Nella legge di stabliit àper citare le voci principali, già pubblicate integralmente da Abruzzoweb, ci sono 11,3 milioni di euro nel triennio per sostenere l’insediamento dei neo residenti nei piccoli comuni in via di spopolamento, e spiccano anche i 1,5 milioni per i caregiver, ovvero le persone che si occupano h24 della disabilità gravissima dei loro figli in età pediatrica, 1,5 milioni di euro Cartoon on the bay. Ancora 500.000 euro della Borsa internazionale del Turismo Milano 2025, al fine consentire l’affidamento in house di ulteriori servizi, ci sono 800.000 in favore di Fira, la finanziaria regionale

Ben 8,6 milioni di euro vanno al trasporto scolastico, quasi 1,8 milioni di euro al neo istituito Abruzzo film commission, 720.000 euro per interventi a favore di ciechi e sordomuti, e 900.000 euro per le associazioni che operano a favore dei disabili. Ci sono oltre 19.000 euro per i coniugi separati o divorziati in condizione di disagio, e 150.000 euro per gli anziani vittime di criminalità. Ben più corposo lo stanziamento per oltre 2,1 milioni per le iniziative sportive nazionali e internazionali, oltre 4,7 milioni di euro vanno all’aeroporto d’Abruzzo, che vive una situazione difficile sia dal punto di vista finanziario sia per il calo dei passeggeri.