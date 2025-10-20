BILANCIO SOCIALE E POLITICHE DI INCLUSIONE: AL VIA ALL’EMICICLO CONFRONTO CON I TERRITORI

L’AQUILA – L’utenza assistita presa in carico semplice e complessa è pari a 53.787 unità, ma a questa va aggiunta anche la cosiddetta multiutenza, che si rivolge presso i servizi di accoglienza, orientamento e informativi (segretariato sociale e Punto Unico di Accesso-PUA) che risulta essere pari a 154.047 unità si raggiunge una utenza complessiva pari a 207.834 unità. Numeri importanti in una regione che conta poco più di 1 milione e 200 mila abitanti. La spesa sociale degli interventi e servizi, cresciuta significativamente se confrontata con le precedenti programmazioni, risulta essere complessivamente di circa 120 milioni di euro (€ 117.679.319,04). La spesa sociale pro capite, che nel 2015 era solamente di 65 euro, ha raggiunto quasi quota 100 euro.
Questi i dati snocciolati stamattina al Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila l’incontro promosso dall’assessorato regionale alle Politiche Sociali e dal Consiglio regionale su “Bilancio sociale e Politiche di inclusione: un dialogo aperto tra istituzioni, territori e comunità”.
All’evento nel pomeriggio attesa Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Queste le parole l’assessore regionale alle Politiche Sociali Roberto Santangelo: “Una giornata importante di studio e di confronto con due sessioni: in quella di questa mattina la Regione si confronta con i territori, con gli amministratori locali e il terzo settore per analizzare insieme i numeri delle politiche sociali intraprese dalla Regione Abruzzo, che danno la dimensione dello sforzo amministrativo che questa Giunta ha portato avanti per garantire uniformità e qualità dei servizi sociali sul territorio. Numeri oggettivi che ci danno anche la visione di dove vogliamo andare con il nostro Abruzzo. Nella sessione pomeridiana interverrà il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone per mettere in campo politiche di sinergia tra Stato nazionale e livello locale.”
“Esprimo grande soddisfazione per la grande risposta partecipativa del terzo settore, che questa mattina sta fornendo un importante contributo di idee e sono veramente contento perché nei tavoli sta emergendo quello che auspicavamo, ovvero una visione condivisa per lavorare insieme per il bene della nostra Regione e garantire servizi sociali di qualità e facilmente fruibili”.
I dati presi a riferimento dal Bilancio Sociale Regionale fanno riferimento ai servizi, all’utenza e alla spesa programmata e realizzata nell’anno 2023 dai 24 ambiti distrettuali sociali di cui al Piano Sociale Regionale 2022-2024 della Regione Abruzzo. “All’incontro aquilano di oggi – ha concluso l’assessore Santangelo – faranno seguito incontri itineranti nei capoluogo di regione”.
IL PROGRAMMA COMPLETO
MATTINA
INCLUSIONE E DISABILITÀ
• Interventi sociali per le famiglie
• Oltre le barriere: diritti, dignità
e partecipazione
• Giustizia riparativa e inclusiva
Coordinatore tavolo
Tobia Monaco
INTERVENGONO
Neva Allibardi,
Cristina Di Baldassarre
Raimondo Pascale
Antonio Di Matteo
Diego De Felice
Esperienze dal Terzo Settore
Monia Scalera – Garante detenuti
Alessandra De Febis – Garante infanzia
POMERIGGIO
ORE 15:00 – Saluti Istituzionali
Marco Marsilio, Presidente Regione Abruzzo
Lorenzo Sospiri, Presidente Consiglio Regionale dell’Abruzzo
Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila
INTERVIENE
Marina Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
CONCLUDONO
Emanuela Grimaldi, direttore Dipartimento Sociale
Concezio Memmo, Presidente FIGC LND Abruzzo
Roberto Santangelo, Assessore regionale alle Politiche Sociali
Modera Eleonora Falci
