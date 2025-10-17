BILANCIO SOCIALE E POLITICHE DI INCLUSIONE: LUNEDI’ CONVEGNO ALL’EMICICLO, CON INTERVENTO CALDERONE

L’AQUILA – Un’importante occasione di confronto e partecipazione sui temi dell’inclusione, della solidarietà e delle politiche di welfare che coinvolgono direttamente cittadini, enti locali e realtà del terzo settore, con un intervento del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone, che offrirà un contributo sul ruolo delle politiche inclusive nel rafforzare la coesione sociale e territoriale.

E’ il convegno “Bilancio sociale e Politiche di inclusione: un dialogo aperto tra istituzioni, territori e comunità” di lunedì 20 ottobre, a partire dalle ore 10.00, presso il Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila, dall’Assessorato regionale alle Politiche Sociali, dell’assessore Roberto Santangelo, di Forza Italia, in collaborazione con il Consiglio regionale dell’Abruzzo.

La mattina sarà dedicata al dialogo tra istituzioni e comunità, con tavoli di approfondimento su politiche sociali, invecchiamento attivo e inclusione delle persone con disabilità.

Nel pomeriggio, alla presenza del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, di Fdi, del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, verranno presentati il Bilancio sociale e il Piano sociale regionale.

Poi l’intervento del ministro Calderone, che offrirà un contributo sul ruolo delle politiche inclusive nel rafforzare la coesione sociale e territoriale.

Parteciperanno anche Emanuela Grimaldi, Direttore del Dipartimento Sociale e il Presidente Figc LND Abruzzo Concezio Memmo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

