BILANCIO: SPUNTA EMENDAMENTO PER NUOVA SOCIETA’ IN HOUSE, “ABRUZZO SPORT E SALUTE”

L’AQUILA – Tra gli emendamenti di maggioranza arrivati in serata in consiglio regionale spicca quello proposto dall’assessore allo Sport e Bilancio, Mario Quaglieri, di Fdi, e del capogruppo della Lega Vincenzo D’Incecco, che prevede la costituzione di una nuova società in house “Abruzzo sport e salute”, con uno stanziamento iniziale in 50 mila euro, a cui dovrà seguire un ulteriore stanziamento di 150.000 euro

Alla società possono partecipare anche capitali privati. Se approvato l’emendamentom come risulta scontato, la giunta avrà un mese di tempo per l’atto costitutivo e lo statuto della società

La sua finalità è il sostegno e la promozione dello sport con gli strumenti di aggregazione in benessere sociale di prevenzione e miglioramento della salute mediante lo svolgimento prioritario di servizi interesse generale in ambito sportivo incluso la gestione degli impianti pubblici ufficializzati al benessere della persona”