BILANCIO, TESTA (FDI): “D’ALFONSO SIA PIU’ ACCORTO, PER FARE PROFESSORE DEVE ESSERE INAPPUNTABILE”

PESCARA – “Se l’onorevole del Partito Democratico, Luciano D’Alfonso, ha notizie certe di reato faccia nomi e cognomi e vada in Procura, diversamente la smetta di inscenare strumentali teatrini mediatici che, oltre a fallire nelle intenzioni intimidatorie, mortificano il ruolo delle Istituzioni, a partire da quella che rappresenta”.

È la dura replica del deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, in merito all’accusa di una presunta erogazione di fondi da parte della Regione a delle liste elettorali.

“Da chi ha azzardato delibazioni senza copertura finanziaria, ci si aspetterebbe oggi un modus operandi più accorto, anche perché ben conosce quali siano le procedure relative all’erogazione dei contributi assegnati che prevedono, da parte degli uffici regionali competenti, accurati controlli”.

“Il collega D’Alfonso, dunque, non faccia il professore a chi sta governando la Regione Abruzzo che – tocca ricordarlo – ha impiegato oltre tre anni per far tornare i conti in regola”, conclude.