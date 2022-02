BILIARDO PARALIMPICO: CARROZZINE DETERMINATE MAIN SPONSOR DEL CAMPIONE ANDREA SANSO’

PESCARA – Il campione di biliardo sportivo paralimpico Andrea Sansò, attivo sostenitore e socio dell’associazione Carrozzine Determinate di Pescara, parteciperà in quanto convocato per il team Italia al Dynamic Billard European Championship Wheelchair in programma dal 2 al 13 marzo a Lasko in Slovenia.

Al riconoscimento della federazione italiana di biliardo sportivo si unisce il riconoscimento di un’associazione che da sempre conduce battaglie per l’inclusione e la piena partecipazione nella società delle persone con disabilità. Inclusione è anche sport, capacità di autodeterminazione e di affermazione in tutti gli ambiti della società.

“Il mondo paralimpico ormai brilla di luce propria con tantissimi campioni e il loro determinante esempio che è di grande stimolo a tantissimi ragazzi con disabilità, anche per questo l’associazione Carrozzine Determinate ha deciso, con il suo direttivo, di sponsorizzare la partecipazione del campione Andrea Sansó ufficialmente convocato per rappresentare il team Italia agli europei di Pool. Un traguardo incredibile per la federazione e per lo stesso Andrea che porterà i colori e il logo dell’associazione Carrozzine Determinate in Europa”, commenta il presidente dell’associazione Claudio Ferrante.