BIMBA MORTA A ROCCA DI BOTTE: OGGI FUNERALI. INDAGINI IN CORSO. LA MADRE, “VOGLIAMO GIUSTIZIA”

AVEZZANO – Si terranno oggi alle 12.30 ad Acilia nel Lazio i funerali di Sofia Piccioli, scomparsa per le gravissime ferite alla testa causate dal crollo improvviso di una porta in ferro in un campo da calcio incustodito di Rocca di Botte (L’Aquila), dove martedì pomeriggio stava giocando in compagnia del cane e dei due giovani genitori, che erano venuti in vacanza nel centro marsicano nella casa dei nonni.

L’intera comunità di Rocca di Botte si è stretta intorno al dolore lancinante di papà Federico e mamma Giorgia, e dei parenti della piccola.

Un corteo di bambini con palloncini bianchi in mano e di genitori con fiaccole accese, si è svolto ieri dal vecchio campo sportivo fino alla camera ardente allestita nella villetta in località Casaletto.

Il sindaco Fernando Antonio Marzolini e l’amministrazione comunale di Rocca di Botte hanno proclamato il lutto cittadino

“Quello che è successo a noi – ha detto la mamma Giorgia – poteva accadere a qualsiasi famiglia. Continuate a lottare affinché questa tragedia non sia stata inutile, fate in modo che i vostri bambini vivano bene e sicuri”. E ha aggiunto,” nessuno ci potrà restituire Sofia, ma vogliamo giustizia, chi ha sbagliato deve pagare”.

Nei prossimi giorni la procura della Repubblica di Avezzano potrebbe emettere i primi avvisi di garanzia .

I carabinieri della stazione di Tagliacozzo hanno già consegnato nella serata di ieri una prima relazione sulla straziante tragedia che ha gettato nello sconforto e nella disperazione le comunità di Rocca di Botte e di Acilia, il centro nei pressi di Roma dove la bambina viveva con i suoi genitori.

Nel comune della Marsica la famigliola era andata a passare qualche giorno nella seconda casa dei nonni.

Il fascicolo di indagine è per ora contro ignoti ma potrebbe diventare contro noti con indagati per omicidio colposo: in tal senso, visto che il campo in disuso e aperto al pubblico è di proprietà del Comune, presunte responsabilità potrebbero ricadere su amministratori e tecnici.

Oggi i carabinieri guidati dal comandante della stazione, il capitano Michele Valentino Chiara, hanno effettuato altri rilevi fotografici e planivolumetrici per dare alla procura elementi certi per eventuali iscrizioni.

In particolare, c’è da chiarire il perché un oggetto statico è diventato un oggetto in movimento considerando che non c’era neanche vento nel campo sportivo che è stato posto sotto sequestro.

Al vaglio degli investigatori anche le dichiarazioni di sindaco e vice sindaco i quali hanno ammesso che l’area era accessibile. E a questo proposito si deve stabilire se la struttura, per condizioni di sicurezza, era chiusa o no e quindi se da parte di qualcuno ci siano state negligenza, imprudenza e imperizia.