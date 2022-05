PIANELLA – Sono stati a lungo interrogati dal vice procuratore dell’autorità giudiziaria locale, al quale hanno raccontato come sono andate le cose, Silvio Maiano e la moglie Veronica, i genitori della piccola Giulia, la bimba di 13 mesi di Pianella morta dopo essere precipitata dal balcone di un hotel a Sharm el Sheikh.

La piccola, a quanto pare, era in braccio al padre, Silvio, che era sul balcone: è stato allora che, forse per un movimento improvviso, sarebbe mancata la presa ed è precipitata, finendo a terra. Non è stato possibile salvarla, non ce l’ha fatta.

Le autorità egiziane, spiega Il Centro, sembrano avvalorare la tesi dell’incidente, di un fatto imprevedibile. E avrebbero già dato il nulla osta per il rilascio della salma.

I due potrebbero lasciare l’Egitto e tornare a casa tra oggi e domani.

Da quando è accaduta la tragedia, la mamma e il papà della bimba, che erano in vacanza in Egitto, sono stati assistiti dal Consolato che ha seguito gli sviluppi degli accertamenti sulla tragedia e ha supportato la famiglia pescarese per lo svolgimento delle pratiche.

A Pianella ci sono i parenti, in attesa di avere informazioni dettagliate sulla morte della bimba, visto che le comunicazioni con l’Egitto non sono state semplici e avvengono tramite messaggi.

Il sindaco Sandro Marinelli che ha incontrato il papà di Silvio, Daniele, e ne ha raccolto il dolore e una primissima ricostruzione, spiega che si sa ben poco: potranno essere solo i genitori della bimba a riferire come sono andate le cose anche se dal primo momento in paese si è parlato ad una tragica fatalità.