BIMBO ANNEGATO IN PISCINA, RISULTATI AUTOPSIA. DOMANI I FUNERALI A CITTA’ SANT’ANGELO

PESCARA – È morto per annegamento il bimbo di 2 anni trovato senza vita nella piscina della villetta di famiglia, a Città Sant’Angelo (Pescara).

Lo ha confermato l’autopsia eseguita oggi dal medico legale, Davide Girolami, su incarico della pm, Rosangela Di Stefano. Nel corso dell’esame autoptico, che è durato poco più di tre ore, sono stati effettuati i prelievi di routine per i successivi esami di laboratorio. Girolami ha 60 giorni di tempo per depositare la relazione alla pm.

L’incidente è avvenuto due giorni fa attorno alle 20 in una villetta a schiera dove vivono la famiglia del piccolo e i nonni. In casa c’erano la mamma e l’altra figlioletta. La donna ha perso di vista il bambino per qualche minuto e ha subito iniziato a cercarlo. Una volta all’esterno della villetta, lo ha trovato in piscina ma non c’era più nulla da fare. Sono immediatamente accorsi anche i nonni ed è stato allertato al 118. I sanitari non hanno potuto fare nulla. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Montesilvano, che si sono occupati di tutti gli accertamenti del caso.

Iscritti nel registro degli indagati, come atto dovuto, i genitori del bimbo. La salma è stata restituita ai familiari. I funerali del piccolo si svolgeranno domani, alle 15, nella Collegiata di San Michele Arcangelo, a Città Sant’Angelo.