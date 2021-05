BIMBO ANNEGATO IN PISCINA, SINDACO CITTA’ SANT’ANGELO: “SONO DISTRUTTO”

CITTA SANT’ANGELO – “Sono distrutto come sindaco, come padre e come angolano. La comunità è fortemente scossa. Oggi o al massimo domani porterò le condoglianze della cittadinanza ai genitori, che sono persone eccezionali ed esemplari”.

Lo afferma il primo cittadino di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti, a proposito della morte del bimbo di due anni annegato ieri sera nella sua piscina.

“Quando ho saputo dell’accaduto – aggiunge il sindaco – sono rimasto senza parole. Con il padre c’è un’amicizia lunga e duratura. Città Sant’Angelo vive una nuova tragedia, dopo quella della bimba morta in culla meno di un anno fa. Gli angolani sono sconvolti e lo capisco da ciò che leggo sui social e dai messaggi che mi arrivano”.