BIMBO DI 5 ANNI INVESTITO DA UN’AUTO, RICOVERATO A PESCARA

MONTESILVANO – Un bambino di 5 anni è stato ricoverato in ospedale a Pescara dopo essere stato investito nel tardo pomeriggio di oggi a Montesilvano in via Zambesi.

Secondo una prima ricostruzione il piccolo che era con il nonno si sarebbe improvvisamente allontanato per rincorrere il pallone, finendo investito.

Stabilizzato dai sanitari del 118, il bimbo è stato trasferito in ambulanza al “Santo Spirito” con un trauma cranio-facciale e all’addome. Al momento dei soccorsi era cosciente. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.