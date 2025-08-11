VASTO – Un bambino di un anno è morto ieri sera nell’ospedale San Pio di Vasto (Chieti).

Il piccolo, secondo quanto riporta il Centro, era arrivato in arresto cardiaco al pronto soccorso del presidio sanitario. Inutili i tentativi di rianimazione: il cuore del piccino non ha più ripreso a battere.

La madre è stata ascoltata dai carabinieri, che indagano sul caso, per cercare di capire che cosa fosse accaduto mentre si trovava con il bambino in casa. Una delle ipotesi della morte è quella del soffocamento.

La Procura di Vasto ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia.

All’arrivo in ospedale il piccolo era pallidissimo. I medici del pronto soccorso hanno capito subito che la situazione era drammatica. Il bimbo è stato intubato e, a seguire, sono iniziate le manovre di rianimazione ma tutto è risultato vano.

Il decesso è arrivato dopo poco tra la disperazione dei genitori.

Nel scorso della notte la salma del bambino è stata trasferita all’ospedale di Chieti per l’esame autoptico per il quale è stato incaricato il medico legale Pietro Falco.