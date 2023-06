BIMBO LASCIATO NELLO SCUOLABUS, SINDACO CAMPLI: “CHIESTE SPIEGAZIONI, OPERATRICE SOSPESA”

CAMPLI – “L’amministrazione comunale ha già inviato alla ditta che ha in carico l’appalto del servizio di trasporto scolastico una formale richiesta di spiegazioni di quanto accaduto. La ditta ha già fatto sapere all’amministrazione comunale che l’operatrice in servizio nello scuolabus in cui si sono verificati in fatti in questione è stata già sospesa dall’incarico e che ogni azione legale è in corso di valutazione da parte della stessa ditta”.

Lo fa sapere in una nota il sindaco di Campli (Teramo), Federico Agostinelli, in merito alla vicenda del bambino di 4 anni lasciato per 8 ore all’interno di uno scuolabus nei giorni scorsi.

“L’amministrazione comunale, in attesa di ricevere ogni dovuta spiegazione da parte della ditta, è stata e rimane in costante contatto con la famiglia del minore e si riserva di intraprendere ogni necessaria misura a tutela della famiglia, del minore e dell’amministrazione comunale stessa”, conclude il primo cittadino.