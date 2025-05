“BINARIA”: PRESENTATA LA GARA PER L’APPALTO DELLA PISTA CICLABILE TRA SAN VITO E CASTEL FRENTANO

LANCIANO – Prosegue speditamente l’iter per la realizzazione di “Binaria”, la strada ferrata che incontra le due ruote.

In linea col cronoprogramma è stata, infatti, pubblicata lo scorso 30 aprile la gara per l’appalto integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica che riguarda la realizzazione di una pista ciclabile sul sedime ferroviario esistente tratta Marina San Vito – Castel Frentano della Tua.

Come si legge in una nota dell’azienda del trasporto unico regionale, si tratta della gara numero 381/2025, illustrata stamattina nella sede della divisione ferroviaria da parte del consigliere regionale con delega alla Tutela del Paesaggio e del Territorio Nicola Campitelli e dal consigliere con delega alla ferrovia della Tua Pasquale Di Nardo.

LA PROCEDURA DI GARA

Si tratta di una procedura negoziata il cui criterio di valutazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il 9 giugno 2025 è fissata la data di scadenza per la presentazione delle offerte. La procedura di gara verrà esperita con modalità telematica sulla piattaforma DigitalPA.

C’è tempo fino al primo giugno per formulare eventuali richieste di chiarimenti.

Il costo complessivo del progetto è pari a 7.578.255,66 euro comprensivo dei lavori e delle somme a disposizione.

Tutti gli atti necessari sono disponibili sul portale della società di trasporti www.tuabruzzo.it.

COSA PREVEDE L’APPALTO

L’appalto prevede l’elaborazione della Progettazione Esecutiva (PE), la prestazione del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di una pista ciclabile sul sedime ferroviario esistente, tratta Marina di San Vito – Castel Frentano.

Per consentire una eventuale futura riattivazione e conservare il valore storico della vecchia linea, l’intervento prevede la conservazione della sede ferroviaria.

Lungo l’intero sviluppo del tracciato saranno previsti interventi di esecuzione del nuovo “pacchetto” ciclabile, la posa ove necessaria di barriere di protezione, opportuna segnaletica verticale e orizzontale, e, infine, la predisposizione di un sistema di illuminazione della pista stessa.

LA DURATA DELL’APPALTO

Tempi certi per Binaria. Infatti, il termine finale per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto è di 402 giorni complessivi, naturali e consecutivi, suddiviso nelle due fasi di progettazione ed esecuzione; 45 giorni a partire dalla data del verbale di consegna del servizio per la redazione del progetto esecutivo e, al massimo, 357 giorni per l’esecuzione dei lavori.

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

La società di trasporti della Regione Abruzzo, la Tua, è il soggetto attuatore dell’opera.

Il Responsabile Unico del Progetto è Paolo Marino, dirigente gare e acquisti della Tua.

Il Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche (RIPS) previste con funzione di coordinamento della progettazione è Antonino Antonelli.

BINARIA: UNA VISIONE D’INSIEME

Il progetto si inserisce in una visione più ampia di sviluppo territoriale, favorendo un sistema di mobilità integrato ed interconnesso. La pista ciclabile si sviluppa per 23 chilometri.

I comuni interessati dal progetto sono San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Treglio, Lanciano e Castel Frentano. Le ex strutture delle fermate, i caselli e le stazioni saranno trasformate in ciclostazioni attrezzate a servizio dell’utenza.

Offriranno noleggio di e-bike, con relative colonnine di ricarica, rastrelliere, officine per la manutenzione delle biciclette, punti informativi e aree dedicate alla piccola ricettività diffusa.

Questi servizi renderanno l’esperienza cicloturistica comoda e accessibile, promuovendo una mobilità sostenibile e valorizzando il territorio.

La ciclovia sarà illuminata adottando soluzioni a basso impatto ambientale.

Tutto il sistema sarà alimentato da fonti rinnovabili e utilizzerà tecnologia led ad alta efficienza. La nuova pista ciclabile si collega alla Via Verde all’altezza di San Vito Marina. Si crea così un sistema a pettine che connette le aree interne alla costa.

In quest’ottica sono da ricordare i prossimi interventi lungo la tratta Ortona-Orsogna (con un primo finanziamento da parte della Regione Abruzzo per circa 1 milione di euro, assegnati al comune di Ortona) ed il collegamento tra Castel Frentano ed Archi, dove i lavori di ammodernamento della tratta Fossacesia-Castel di Sangro consentono di utilizzare il treno per raggiungere il medio ed alto Sangro.

HANNO DETTO

“Il 7 marzo, in occasione della presentazione del progetto ‘Binaria’, eravamo stati chiari, soprattutto per quel che concerne il cronoprogramma degli interventi da compiersi”, ha spiegato Nicola Campitelli, consigliere regionale con delega alla Tutela del Paesaggio e del Territorio.

“Era importante pubblicare il bando di gara entro il mese di aprile e così è stato. In tempi rapidi e grazie alla determinazione di tutti i tecnici che stanno collaborando a questo progetto, siamo giunti alla fase della procedura per l’affidamento dei lavori di realizzo della pista ciclabile che collegherà San Vito Marina a Castel Frentano in tempi piuttosto rapidi; infatti – ha continuato Nicola Campitelli – è prevista la fase di realizzazione dell’opera in 357 giorni lavorativi. Sono certo che questo nuovo modello di mobilità sostenibile contribuirà a dare impulso allo sviluppo di questo territorio”.

“Questo nuovo progetto si inserisce in un discorso molto più ampio di mobilità. Infatti – ha spiegato Pasquale Di Nardo, consigliere delegato alla ferrovia della Tua Spa – la tratta storica San Vito – Castel Frentano trova una nuova vita collegando la Via Verde alle aree interne. È questa una prima tranche di lavori che avvia la realizzazione di un progetto molto più ampio che offre la possibilità di utilizzare il treno, la bici e mezzi elettrici (tutti ad impatto zero sull’ambiente) per scopi turistici, ma anche per garantire semplici spostamenti quotidiani. Siamo certi che tra agosto e settembre inizieranno i lavori di realizzazione dell’opera”.

“Esprimo soddisfazione perché Tua, in qualità di soggetto attuatore, ha dimostrato ancora una volta efficienza nel portare avanti l’iter procedurale finalizzato alla realizzazione dell’opera. Un progetto che salvaguardia l’infrastruttura ferroviaria esistente, offrendo un nuovo modello di mobilità dolce” ha dichiarato Gabriele De Angelis, presidente della Tua Spa.