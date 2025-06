BIO CANTINA SOCIALE ORSOGNA: ‘PÈ NIN PERDE LA SUMENTE’ E INVECCHIAMENTO VINI GROTTE CAVALLONE

ORSOGNA – L’ulteriore sviluppo del progetto “Pè Nin Perde la Sumente” e l’invecchiamento dei vini nella Grotta del Cavallone.

Sono le due iniziative della Bio Cantina Sociale Orsogna, che saranno oggetto di due distinte convezioni che saranno sottoscritte lunedì 30 giugno alle ore 17 nella sede della Banca del germoplasma del Parco nazionale della Maiella, sito nel del Giardino botanico “Michele Tenore”, a Lama dei Peligni, in provincia di Chieti.

La prima convenzione sarà sancita tra la Bio Cantina Sociale Orsogna e i Comuni di Lama dei Peligni, Civitella Messer Raimondo, Altino e Montenerodomo, con al centro nuove azioni e sinergie nell’ambito di “Pe’ nin perde la sumente”, progetto in collaborazione con la Banca del Germoplasma e che intende conservare e coltivare i “saperi e sapori contadini” ripartendo dalle aree marginali e dalle montagne, “le casseforti della biodiversità”.

Solo uno dei progetti messi in campo dalla Bio Cantina Sociale Orsogna, che da anni pratica un modello di viticoltura biologica e biodinamica, leader in Abruzzo e in Italia con circa 300 soci operativi su 1.500 ettari di vigneto e con 3.000.000 di bottiglie l’anno prodotte e commercializzate in numerosi Paesi al mondo.

La seconda convezione sarà sottoscritta invece con il Parco nazionale della Maiella, e i Comuni di Lama dei Peligni e Taranta Peligna, per l’invecchiamento dei vini di Bio Cantina Sociale Orsogna dentro la splendida Grotta del Cavallone, lungo la Valle di Taranta, nel versante orientale della Maiella, celebre anche perché nel 1904 Francesco Paolo Michetti, per il secondo atto della tragedia pastorale “La figlia di Iorio” di Gabriele D’Annunzio, realizzò la scenografia ispirandosi proprio al suggestivo e monumentale atrio d’ingresso della grotta.

Saranno presenti all’evento Giuseppe Micozzi, presidente di Bio Cantina Sociale Orsogna Lucio Zazzara, presidente Ente Parco Maiella, Camillo Zulli, direttore ed enologo di Bio Cantina Sociale Orsogna, Luciano Di Martino, direttore Parco Nazionale della Maiella Tiziana Di Renzo, sindaco di Lama dei Peligni, Angelo Piccoli, sindaco del Comune di Montenerodomo, Danilo D’Orazio, sindaco di Civitella Messer Raimondo, Vincenzo Muratelli, sindaco di Altino, Francesco Piccone, sindaco di Taranta Peligna, Fabio Camerano Spelta, consulente legale di Bio Cantina Sociale Orsogna.

Al termine, bio brindisi “Pè Nin Perde la Sumente”, offerto dalla Bio Cantina Sociale Orsogna.