BIODIGESTORE TERAMO: BORDATE SINDACO E TEAM CONTRO COMITATO, “DICE NO NELL’INTERESSE DI CHI?”

TERAMO – “Prosegue l’attacco scomposto contro l’interesse pubblico da parte di un’isolata Associazione. Un attacco alla Città, ai cittadini teramani, alla gestione pubblica dei rifiuti, al benessere della collettività. Nell’interesse di chi? Ben vengano, in ogni caso, i nuovi ricorsi: rappresenteranno l’ennesima conferma della bontà dell’azione amministrativa e del valore di un progetto che imprimerà una svolta epocale nel ciclo della gestione dei rifiuti”.

Così il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto e il Presidente della Team Sergio Saccomandi, che dopo l’ultima conferenza dell’Associazione “Ambiente e Sicurezza” tornano sulla questione della realizzazione del biodigestore anaerobico in area Carapollo nel sito del vecchio inceneritore, che smaltirà 40 mila tonnellate di organico l’anno producendo energia.

“Il progetto del biodigestore, riconosciuto da tutti come uno dei più importanti a livello nazionale tra quelli finanziati a valere sulla transizione ecologica, è destinato ad imprimere una svolta epocale nella gestione dei rifiuti, confermando come la nostra città sia all’avanguardia sui temi della sostenibilità ambientale. Un progetto che ha trovato la condivisione unanime di enti, cittadini e associazioni, ad eccezione di quella dell’isolata Associazione Ambiente e sicurezza, la cui voce mai si era udita prima, che continua strumentalmente a cercare di bloccare la realizzazione di un’opera di cui beneficerà tutta la comunità regionale e che ha già ottenuto tutte le autorizzazioni”.

“Rispetto ai ricorsi amministrativi presentati dall’Associazione contro il mancato assoggettamento a VIA, e quindi contro il biodigestore, quest’ultima sa benissimo come il primo sia stato respinto dal TAR e il secondo sia stato addirittura giudicato improcedibile. Ne è in piedi un terzo, quello sulla riperimetrazione, che siamo sicuri, avendo sempre operato correttamente, che sarà anch’esso rigettato. Ci chiediamo a chi giovi questo continuo e scomposto attacco non contro un’amministrazione, ma contro l’interesse pubblico, dei cittadini e della città”.

“Gli ulteriori ricorsi annunciati dall’Associazione sia sul piano amministrativo che penale non ci spaventano, anzi, ben vengano, in quanto serviranno a confermare la correttezza dell’azione amministrativa – proseguono D’Alberto e Saccomandi – e a confermare come questa Amministrazione e la sua partecipata abbiano voluto sempre e solo perseguire il bene pubblico e la tutela ambientale. Tanto che con la demolizione del vecchio inceneritore, sul quale nessuna voce si è alzata in quasi 40 anni, andremo a bonificare l’area con un’azione che inciderà positivamente non solo sull’area di Carapollo ma anche sulle zone limitrofe. Le azioni giudiziarie promosse dall’Associazione, che tentano di minare il rispetto dei tempi previsti, lungi dal danneggiare la realizzazione dell’opera ci consentiranno al contrario di far emergere, ancora una volta, la bontà di un impianto che si inserisce a pieno titolo nel sistema di gestione nazionale dei rifiuti e della piena sostenibile ambientale. Resta l’interrogativo, che abbiamo avanzato più volte, su quale sia il reale interesse ad osteggiare la realizzazione del biodigestore, che rappresenterà non solo un impianto strategico all’interno del ciclo dei rifiuti ma una straordinaria occasione di riqualificazione ambientale dell’area”.