“BIOGRAFIA DI UN DESIDERIO”, LA DIRETTA DELLA PRESENTAZIONE CON PAOLO MIELI E MARCO TULLIO GIORDANA

L’AQUIILA – Oggi pomeriggio, a partire dalle 17, a Casa Onna, la presentazione “Biografia di un desiderio” di Gabriele Lucci edito da L’Atalante. Dialogheranno con l’autore il regista Marco Tullio Giordana e il giornalista e storico Paolo Mieli.

AbruzzoWeb seguirà l’evento in diretta.

Si tratta dell’ultimo lavoro di Lucci, scrittore e fondatore con Vittorio Storaro (1992) dell’Accademia dell’Immagine dell’Aquila e con Luciano Tovoli (1981) del primo Festival internazionale dei direttori della fotografia.

Lucci è stato promotore del Sistema cinema dell’Aquila costituito dall’Istituto Cinematografico “La Lanterna Magica”, dall’Aquila Film Commission, dalla Cineteca, dalla Mediateca “Giovanni Tantillo” e dalla stessa Accademia.

Lucci per l’attività svolta a favore del cinema ha ricevuto a Hollywood il tributo dell’American Society Cinematographers (1988). Dopo il sisma del 2009 ha pubblicato la pièce teatrale “Stazione di transito” presentata a New York in occasione del Mese della cultura italiana. Nel 2014 ha scritto il libro “La diabolica ossessione”. Nel 2015 ha esordito nella narrativa con il romanzo “Il Tataurso imperiale”.