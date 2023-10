BIOLOGICO, D’ERAMO FIRMA DECRETO MINISTERIALE PER CONTROLLI LABORATORIO

ROMA – “Un ulteriore provvedimento per il biologico, anche attraverso tali controlli si potrà garantire che nel nostro paese non siano ammessi prodotti non conformi alle norme comunitarie. Un’altra garanzia per operatori e consumatori”.

Lo afferma il sottosegretario all’agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, in merito alla sua firma sul Decreto ministeriale che riguarda i controlli di laboratorio, nell’ambito dei controlli ufficiali volti a verificare il rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione nell’Unione europea di prodotti biologici e prodotti in conversione, in conformità al regolamento (Ue) 2018/848.

Tra le finalità dei controlli, effettuati dagli appositi organismi delegati e dall’Agenzia delle dogane e monopoli, quella di ricercare la presenza di una o più sostanze non ammesse; verificare l’integrità delle caratteristiche biologiche del prodotto durante ogni fase della produzione, preparazione, magazzinaggio e distribuzione; l’applicazione e l’efficacia delle misure precauzionali volte a evitare la contaminazione del prodotto bio.