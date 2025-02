BIOLOGICO: D’ERAMO (MASAF), “SANA CONFERMA SETTORE IN CRESCITA, MARCHIO ITALIANO GARANZIA”

BOLOGNA – “I dati presentati oggi al SANA in occasione di Rivoluzione Bio 2025 restituiscono il quadro di un settore che conferma un trend positivo e che ha i presupposti per poter ulteriormente crescere anche grazie alle diverse misure messe in campo dal Masaf”.

Così, in una nota, il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, l’aquilano Luigi D’Eramo, nel corso del suo intervento al SANA a BolognaFiere.

Il sottosegretario ricorda come nel corso del 2024 in Italia il mercato del bio sia “cresciuto, con un incremento delle vendite nel mercato interno del +5,7% e dell’export del Made in Italy bio del +7%. Altro aspetto interessante emerso – continua – è che gli italiani hanno una sempre maggiore attenzione verso la loro alimentazione. Non solo, quando si acquistano prodotti alimentari bio l’altra caratteristica più ricercata è l’italianità, ovvero ingredienti e materie prime 100 per cento italiane”.

“Se l’Italia resta leader a livello europeo per superfici coltivate a biologico e prima per numero di operatori – prosegue il sottosegretario – tra gli obiettivi da perseguire c’è l’aumento dei consumi pro capite così da continuare a sostenere lo sviluppo dell’intero settore. A breve sarà ufficialmente presentato il Marchio biologico italiano, selezionato fra le proposte del concorso di idee indetto dal ministero. Unito ad una efficace comunicazione – anche coinvolgendo i tanti soggetti che operano nei territori – potrà rendere le nostre produzioni ancora più certificate, più riconoscibili e quindi premiate dai mercati per la loro qualità. Lo hanno confermato peraltro anche i risultati della ricerca dell’Osservatorio SANA-Nomisma: il 75% dei consumatori ritiene che rappresenti una garanzia aggiuntiva all’origine”.

“Una ulteriore certificazione, chiara e riconoscibile, che favorirà dunque anche la redditività delle imprese e sarà importante per distinguere i prodotti bio italiani da quelli di importazione che spesso non rispondono alle nostre stesse regole e ai nostri elevati standard, rischiando di penalizzare il lavoro virtuoso dei nostri produttori”, conclude D’Eramo.