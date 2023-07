BIOLOGICO, D’ERAMO: “VOLANO DI SVILUPPO PER L’ABRUZZO, REGIONE VERDE D’EUROPA”

L’AQUILA – “L’Italia e l’Abruzzo credono nel bio. Lo confermano le cifre del rapporto presentato oggi. Grazie alla significativa crescita registrata nel 2022, a livello nazionale le superfici coltivate a biologico rappresentano quasi il 19% del totale della superficie agricola utilizzabile. Un risultato che proietta il nostro paese a raggiungere con tre anni di anticipo, nel 2027, il target del 25% fissato dalla Strategia Farm to Fork al 2030. E che consolida la nostra leadership in Europa”.

Lo ha evidenziato Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al Masaf esegretario della Lega Abruzzo nel corso dell’evento “Appuntamento con il bio” organizzato da Masaf e Ismea e che si è tenuto oggi a Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila alla presenza del neo commissario Ismea Livio Proietti, e che ha visto l’intervento in collegamento del ministro dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida.

Presentati in anteprima il rapporto “Bio in cifre” e i dati più aggiornati del settore.

“A livello regionale in Abruzzo dal 2010 al 2022 sono raddoppiati gli operatori certificati bio – ha ricordato il sottosegretario – Ed è interessante evidenziare come di questi, oltre la metà, circa il 55% si dedichi all’attività vitivinicola biologica, un settore strategico e di pregio di questo territorio. La scelta di presentare il rapporto proprio a L’Aquila è stata fatta anche per evidenziare il contributo che il bio può dare allo sviluppo delle aree interne, in particolare quelle montane. Un connubio vincente fra qualità e sostenibilità, fra prodotti agricoli unici, rispetto dell’ambiente, bellezze naturalistiche mozzafiato. E in una regione come la nostra che non a caso è conosciuta come regione verde d’Europa”.

I lavori della giornata sono stati aperti dai saluti istituzionali del vice presidente della Giunta regionale abruzzese e assessore con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, e dell’assessore all’ambiente agricoltura e territorio del Comune de L’Aquila Fabrizio Taranta.