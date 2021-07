BIONDI AI PRIMI POSTI SOLE 24, D’ANGELO: “DISTANZA TRA PROPAGANDA E PERCEZIONE CITTADINI”

L’AQUILA – “Il risultato lusinghiero riportato da Pierluigi Biondi negli indici di gradimento pubblicati dal Sole24ore sui sindaci d’Italia è il riconoscimento del buon lavoro svolto e la prova di quanta distanza passi tra la propaganda della sinistra e la percezione reale dei cittadini”. Lo dichiara Daniele D’Angelo, capogruppo di ‘Cambiamo’ al consiglio comunale dell’Aquila.

“Nonostante la grave crisi di quest’ultimo anno che ha sottoposto a una prova particolarmente dura un territorio già alle prese con il post-sisma – prosegue D’Angelo -, gli aquilani hanno evidentemente avvertito la vicinanza dell’amministrazione e il grande sforzo messo in campo non solo affinché nessuno restasse indietro, ma anche perché la pandemia e le sue conseguenze non arrestassero il percorso di rinascita della nostra città e del suo comprensorio”.

“Si tratta di uno stimolo ulteriore ad andare avanti con ancora più determinazione – conclude il capogruppo di ‘Cambiamo’ -, dal centro città alla più piccola delle frazioni, cogliendo le grandi opportunità che la ripartenza può offrire al nostro meraviglioso territorio”.