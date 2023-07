BIONDI AL CONVEGNO SU PNRR E COMUNI: “L’AQUILA HA FUNZIONE DI CERNIERA CON I BORGHI”

L’AQUILA – “Affinché le nostre città, e quindi il complesso del sistema Italia, acquisiscano reali criteri di sviluppo e sostenibilità è necessario rivedere profondamente il concetto di città-territorio in ragione di quella che considero la nuova questione meridionale: la complementarietà tra aree interne e zone costiere nell’ambito di una coesistenza che assecondi le proprie vocazioni naturali”.

Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel corso del convegno sul Pnrr e Comuni italiani, con particolare riferimento al tema della mobilità, organizzato da Anci a Roma, alla presenza, di tanti sindaci d’Italia ed esponenti di governo di primissimo piano.

“Le infrastrutture di trasporto, energetiche e di connessione sono un servizio indispensabile per le città medie che fanno da poli di riferimento per le aree rurali e montane e alleviano la pressione urbanizzante delle aree metropolitane. La qualità dei servi pubblici assicurati ai cittadini, inoltre, dovrebbe includere il concetto dei livelli essenziali di trasporto, insieme a sanità e istruzione, che sono i due grandi elementi che determinano la qualità di vita in un territorio, a maggior ragione per le aree interne. Quanto al capoluogo d’Abruzzo, il suo ruolo come capitale dell’Appennino si deve alla funzione di cerniera tra la città capoluogo e i borghi intorno nonché agli investimenti che abbiamo programmato nei settori cultura, formazione, innovazione e turismo. Pilastri che possono e devono valere anche per tutte le città medie delle aree interne”, ha concluso.