BIONDI: “L’AQUILA E L’ABRUZZO IMPORTANTI PER FDI, QUI PRESIDENTE REGIONE E SINDACO CAPOLUOGO”

L’AQUILA – “L’Abruzzo è un territorio in cui FdI ha sempre avuto risultati lusinghieri, tenuto in grandissima considerazione dal nostro presidente, Giorgia Meloni“.

Sono le parole del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ricandidato alle prossime elezioni in programma il 12 giugno, in diretta da Milano dove è in corso la Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia.

“La nostra è l’unica regione in cui Fratelli d’Italia esprime contemporaneamente sia il presidente di Regione che il sindaco del capoluogo di Regione”, ha aggiunto Biondi che ha annunciato anche la visita della leader Giorgia Meloni nei prossimi giorni all’Aquila a sostegno del primo cittadino.

E dall’Abruzzo è intervenuto in streaming anche il presidente della Regione, Marco Marsilio, costretto a casa perché risultato positivo al Covid. In presenza numerosi esponenti abruzzesi del partito, a cominciare dall’assessore regionale Guido Liris, poi il coordinatore regionale, Etel Sigismondi, i coordinatori provinciali.